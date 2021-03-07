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    中國科興疫苗接連奪命 香港出現棄打潮

    香港六日傳出第二例施打中國「科興疫苗」後死亡案例，引起民眾恐慌。圖為香港一處專門施打科興疫苗的中心。（彭博）

    香港六日傳出第二例施打中國「科興疫苗」後死亡案例，引起民眾恐慌。圖為香港一處專門施打科興疫苗的中心。（彭博）

    2021/03/07 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港啟動武漢肺炎疫苗接種計畫後，在六日傳出第二起接種中國「科興疫苗」後死亡的案例，為一名患有慢性疾病的五十五歲女子，因急性中風不治身亡，尚不確定是否與疫苗有關。然而，此事再度加深香港社會對科興疫苗安全性疑慮，官員坦承已出現預約者「棄打」現象。

    55歲慢性病婦 打完中風不治

    香港衛生署六日證實，一名五十五歲女子二日在佐敦官涌的（疫苗）接種中心，接種中國科興生物技術公司研發的滅活疫苗「克爾來福」，三日後因急性中風入院，轉院治療後仍出現心臟停頓，搶救後不幸於六日凌晨身亡。香港「疫苗臨床事件評估專家委員會」共同召集人孔繁毅表示，該女患有高血壓、高血脂等慢性病，八日將開會討論。

    此前，香港上月廿六日已出現首起科興疫苗死亡個案，為一名長期受糖尿病所苦的六十三歲男子，此人同樣是在官涌接種中心接種，並於兩日後出現急性呼吸困難，自行就醫後仍不幸死亡。孔繁毅六日表示，初步解剖報告顯示，該名病人罹患非常嚴重的冠狀動脈阻塞性心臟病，有肺水腫、呼吸困難現象，最後呼吸衰竭而亡。雖然尚待完整報告出爐後才能對外說明，但委員會一致認為，該名病人死因與科興疫苗無直接關係。

    港官員：兩例屬自然死亡預期

    與此同時，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良進一步表示，英美兩國接種武肺疫苗後的死亡率，約在每五萬至十萬人中出現一起，而香港兩個案屬於自然死亡預期內。

    港府指出，香港上月廿二日開放疫苗接種後，截至五日已約七萬兩千三百人接種第一劑科興疫苗，但在接連傳出死亡案例後，食物及衛生局長陳肇始六日在香港電台節目「星期六問責」中坦承，每天預約接種人數減少，且出現預約接種者未按時到場的情形，不過為數不多。她表示，民眾在打疫苗前「再想一想」或諮詢醫師，屬於人之常情；她也重申，政府有責任在出現死亡個案後開誠布公解答民眾對疫苗的疑慮。

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