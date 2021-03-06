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    川普前幕僚涉國會暴動 持盾牌衝撞大門防線曝光

    美國會大廈1月發生入侵案，川普國務院前幕僚柯連遭起訴，被控涉嫌參加暴動。（美聯社）

    美國會大廈1月發生入侵案，川普國務院前幕僚柯連遭起訴，被控涉嫌參加暴動。（美聯社）

    2021/03/06 23:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1月6日發生國會大廈暴動案後，出現第1位川普國務院前幕僚被捕起訴，他是42歲的柯連（Federico Klein），曾任美國國務院特別助理，涉嫌妨礙國會運作、持危險武器攻擊員警等罪。

    綜合外媒報導，暴動當天，警方配戴的攝影機捕捉多張柯連的影像，當天下午2點43分，他出現在暴動最前線，當時民眾試圖突破警方防線，穿越國會的兩道門。

    法院文件顯示，柯連當時手持鎮暴盾牌，企圖強行進入國會的門，他還數次大喊，要求民眾前來支援。之後警方動用噴霧劑，才將他強行移往它處。

    柯連在本月4日被捕，昨天首次出庭，被指控妨礙國會運作、持危險武器攻擊員警等罪，相關罪刑最高可判20年監禁。

    柯連母親賽希莉亞（Cecilia Klein）受訪時說，對兒子被捕感到震驚。柯連曾向她坦承參加當天的國會示威，但否認是入侵大廈的暴徒之一。

    賽希莉亞說，科連曾是海軍陸戰隊員，還被派駐到伊拉克，是個聰明誠實的好孩子，但她不喜歡他為川普工作。

    據美國官方資料，柯連2004年1月至2012年11月在美國海軍陸戰隊服役，在2005年2月至9月被派到伊拉克執行任務。

    柯連2016加入川普競選團隊，2017年開始任美國國務院助理，一直到拜登宣誓就職（1月20日）的前一天才辭職。

    美國國會大廈暴動案造成至少5人死亡，死者包含國會警察，已有300多人涉嫌參加暴動被起訴。

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