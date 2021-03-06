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    德國童書稱「病毒來自中國」 中國總領館氣炸嚴正交涉

    近日德國一本童書因在描述疫情時，稱「這種病毒來自中國，並從那裡向世界傳播」，讓德國當地中國人相當不滿，中國駐漢堡總領館更為此發文，稱「高度重視有關動向」，已第一時間向相關出版社提出嚴正交涉。（圖擷取自Amazon網站）

    近日德國一本童書因在描述疫情時，稱「這種病毒來自中國，並從那裡向世界傳播」，讓德國當地中國人相當不滿，中國駐漢堡總領館更為此發文，稱「高度重視有關動向」，已第一時間向相關出版社提出嚴正交涉。（圖擷取自Amazon網站）

    2021/03/06 21:23

    〔即時新聞／綜合報導〕日前德國漢堡大學學者才指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情來自中國武漢病毒研究所發生的實驗室事故，而近日德國一本童書因在描述疫情時，稱「這種病毒來自中國，並從那裡向世界傳播」，讓德國當地中國人相當不滿，中國駐漢堡領事館更為此發文，稱「高度重視有關動向」，已第一時間向相關出版社提出嚴正交涉。

    綜合外媒報導，引發爭議的兒童繪本讀物名為〈給安娜和莫里茨的一道新冠彩虹〉（Ein Corona Regenbogen für Anna und Moritz），該書是由德國漢堡某出版社於去年6月出版，作者為施泰因達姆（Constanze Steindamm），售價3.99歐元（約新台幣133元）。

    書中兩名小孩的父親向小孩解釋武漢肺炎的起源，「新冠病毒來自中國，並從那裡傳到全世界。若傳染上就會咳嗽發燒。有時候肺部會生病，不能好好呼吸」，這段內容引發在德中國人強烈不滿。

    就有人發電郵投訴出版社，表示：「這樣的描述會讓人產生是中國製造並傳播了這種病毒的聯想。但這種說法是錯誤的，會推動反對中國人的種族主義思想。」也認為讀者群是小朋友，書中的訊息會令他們產生錯誤理解，可能會令他們與中國兒童交往時產生傷害。出版社對此承認書中的用詞不當，未有考慮周到及敏感性，會在日後出版的版本中作出修改。

    而中國駐漢堡總領館也為此發文表示，「近日，總領館接到多位僑胞就某幼兒讀物涉及新冠病毒溯源表述不當的舉報。總領館高度重視有關動向，第一時間已向相關出版社提出嚴正交涉。」稱「挑釁、歧視、仇恨言行與德國主流價值觀不符」，另呼籲中國公民提高防範意識及保持冷靜。

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