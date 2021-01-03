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    軍情動態》俄新型雷射系統曝光 可探測、攻擊5公里內無人機

    俄國防部長宣稱正在研究更有效率擊落無人機的新型戰鬥雷射系統，新系統照片疑似曝光。（圖擷自Ivan O'Gilvi推特）

    俄國防部長宣稱正在研究更有效率擊落無人機的新型戰鬥雷射系統，新系統照片疑似曝光。（圖擷自Ivan O'Gilvi推特）

    2021/01/03 17:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科（Alexei Krivoruchko）近期在接受採訪時指出，除了現有的「佩里夫特」（Peresvet）系統外，正在積極研發新型雷射系統來擊落5公里內無人機。

    根據《DEFENSE WORLD》報導，克里沃魯奇科接受俄羅斯官媒《紅星報》專訪時表示，目前正在研發「佩里夫特」系統以外的反光學及無人機的雷射武器設備，會與現行裝甲坦克車相輔相成，用以精準反制攻擊的武器。

    綜合媒體指出，這套俄羅斯新型研發的新型雷射系統，可用於探測、跟蹤和攻擊在5公里範圍內的無人機，可被安裝在固定平台或是搭載在四軸卡車的底盤上。

    新型雷射系統更有效地補充火砲和導彈系統，相比傳統的攔截手段，使用新型雷射武器能有效降低射擊成本，也不會受到有限彈藥量的阻礙，能減少國防經費及人力。

    其實，早在2018年，俄國總統普廷（Vladimir Putin）就曾提到最新型戰略武器，包括了超音速匕首導彈、高超聲速滑行飛行器、海燕核動力巡弋飛彈、佩里夫特戰鬥雷射系統以及波塞頓核動力潛艇無人機。

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