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    許智峯及家人信用卡被取消 批滙豐行為如強盜

    流亡海外的前香港立法會議員許智峯今天在臉書發文表示，他與家人所有匯豐銀行信用卡被銀行單方面、無通知下，以「商業決定」為由取消。（圖擷自臉書）

    流亡海外的前香港立法會議員許智峯今天在臉書發文表示，他與家人所有匯豐銀行信用卡被銀行單方面、無通知下，以「商業決定」為由取消。（圖擷自臉書）

    2021/01/02 17:39

    〔中央社〕宣布流亡海外的前香港立法會議員許智峯今天在臉書發文表示，他與家人所有匯豐銀行信用卡被銀行單方面、無通知下，以「商業決定」為由取消。他批評匯豐「侵吞資產，行為猶如強盜」。

    許智峯於台北時間2日上午7時許在臉書（Facebook ）專頁以中英文發文，作上述表示。他並引述匯豐方面稱，信用卡欠款會從帳戶中扣除；相反，若有結餘，則未必可以將款項退回給他。

    許智峯強調，自己及家人數十年來均是銀行的客戶，信貸記錄良好，信用卡內盈餘比欠款多，結餘款項約數萬港元。因此他質疑，銀行以一個與信貸無關的「商業決定」，隨意取消客戶信用卡，是「侵吞資產，行為猶如強盜」。

    他認為，這起事件反映香港商界在港區國安法下，依附及順從政權，可以完全凌駕法律及政策。

    許智峯並要求匯豐公開交代事件，及要求監管機構調查，否則會考慮其他國際上的跟進行動。

    截至發稿，匯豐方面尚未對此事作出評論。

    許智峯去年12月宣布流亡海外，並退出香港民主黨。在他抵達英國倫敦後，他與家人的銀行帳戶一度遭港警以涉嫌挪用群募款項為由凍結。

    香港南華早報日前披露，約30名人在海外港人遭警方以涉嫌違反港區國安法為由通緝，其中便包括許智峯，以及前立法會議員梁頌恆，與較早離港的前民間外交網絡發言人張崑陽與「學苑」前總編梁繼平等人。

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