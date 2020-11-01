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    愛琴海強震增至51死 土耳其7旬翁受困34小時後獲救

    歐洲愛琴海強震為土耳其東部和希臘西部帶來嚴重災情。圖為搜救隊在土國伊茲密爾倒塌建築中進行救援工作。（法新社）

    歐洲愛琴海強震為土耳其東部和希臘西部帶來嚴重災情。圖為搜救隊在土國伊茲密爾倒塌建築中進行救援工作。（法新社）

    2020/11/01 18:02

    〔即時新聞／綜合報導〕地中海東側的愛琴海在10月30日午後發生芮氏規模6.6強震，為土耳其東部和希臘西部帶來嚴重災情，兩國死亡人數至今增至51人，超過900人受傷，但土國在今（11月1日）日傳出好消息，一名70歲老翁在受困34小時後順利獲救。

    《美聯社》報導，據土耳其災害與應變管理署（AFAD）最新數據，隨著搜救人員在倒塌的建築物找到更多罹難者，第3大城伊茲密爾（Izmir）死亡人數已增至49人，傷者896人；希臘薩摩斯島（Samos）上週五有2名青少年死亡，令至少有19人受傷。

    在死傷人數不斷上升之際，土國在當地時間周日凌晨傳出好消息，搜救人員從廢墟中救出了70歲的西提姆（Ahmet Citim），目前住院中。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在推特說，這名老翁表示，「我從未失去希望」。

    震後第3天，搜救隊仍繼續在伊茲密爾9棟建築中進行救援工作。AFAD表示，已動員包括官方和非政府組織超過5700人參與救援，還有數百名其他人員分發食物、給予當地民眾心理-社會支持等。

    土國位處活躍的斷層線上，經常發生地震。1999年，土國西北部發生2次強震，造成約1萬8000人死亡。

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