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    愛琴海強震 逾30死900傷

    土耳其伊茲米爾市多棟大樓傾頹，警方人員巡視四周防止民眾靠近。 （美聯社）

    土耳其伊茲米爾市多棟大樓傾頹，警方人員巡視四周防止民眾靠近。 （美聯社）

    2020/11/01 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐洲愛琴海在10月30日午後發生芮氏規模6.6強震，餘震多達470次，為土耳其東部和希臘西部帶來嚴重災情，倒塌或毀損的建築物至少20棟，還一度引發迷你海嘯和海水倒灌，迄今2國累計至少30人死亡、逾900人受傷，包括15人傷重。地震也讓希、土2國政府罕見破冰，全面搜救及安置災民。

    餘震470次 希土兩國破冰搜救

    土耳其災害與應變管理署（AFAD）表示，此次地震規模6.6，震源深度僅16.5公里。美國地質調查所（USGS）則測得規模7.0，深度10公里，震央是在希臘薩摩斯島（Samos）卡羅維西港東北方14公里處的海域。除了薩摩斯島外，土耳其西南部伊茲米爾省（Izmir）首府伊茲米爾市也是重災區。

    土耳其海峽大學（Bogazici University）地震觀測研究中心指出，這起強震持續約15秒，造成1條30至40公里的斷層斷裂，並引發19次規模在3.3至4.8之間的餘震，未來可能會再發生規模5.8的強震。希臘的地震學家也警告，還不能完全確定30日的地震就是主震，不可掉以輕心。

    被建物壓18小時 母子5人撐到獲救

    據報導，伊茲米爾市人口和高樓眾多，災情最為慘重，已確認28人喪命、近900人受傷；薩摩斯島則有2名青少年被傾倒的牆壁壓死。伊茲米爾省當局表示，伊茲米爾市搜救隊已從殘骸中救出70人，有1名母親和4名孩子被壓在建築殘骸中長達18小時後終於獲救。

    值得注意的是，希、土2國向來因為東地中海能源開採權關係不睦，但在此次震災中展現真情，先是希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）致電土耳其總統艾多根，表明不論彼此有何分歧，「這是雙方人民必須站在一起的時刻」；之後艾多根也透過「推特」表示，土國同樣準備好協助希臘療傷，「兩國在艱難時展現團結，比現實生活中許多事更有價值。」

    土耳其伊茲米爾市搜救隊從斷垣殘壁中救出受困災民。 （美聯社）

    土耳其伊茲米爾市搜救隊從斷垣殘壁中救出受困災民。 （美聯社）

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