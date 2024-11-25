美副卿坎貝爾：北京對俄朝接觸感不安 不清楚平壤某些意圖

俄國總統普廷6月訪問平壤時，將俄國本土豪華轎車Aurus贈送給金正恩，並親自開車載金正恩兜風。（美聯社檔案照）

2024/11/25 15:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）近日表示，中國對北韓與俄羅斯的接觸愈來愈感到不安，尤其在美方與中方的某些討論中，可以發現中方不清楚北韓某些企圖，中方擔心北韓可能做出有違中國利益的事情。

英國《衛報》24日報導，坎貝爾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最近的研討會上表示，讓北京愈來愈不舒服的話題是，北韓與俄國的接觸，「在我們進行的一些討論中，我們似乎說出某些平壤尋求的事情，而這些是北京不知道的，北京擔心俄國的鼓勵可能會導致平壤考慮採取可能不符合中國利益的行動，包含軍事行動」。

請繼續往下閱讀...

坎貝爾補充道，北京沒有直接批評莫斯科，但美方確實相信平壤和莫斯科之間日益加強的合作令北京感到不安。

日本外務省也對中國是否支持北韓出兵協助俄國攻打烏克蘭表示懷疑。日方官員表示，中國在這個問題上基本上保持沉默，可能在擔心北韓和俄國的軍事合作將有助於美國推動與南韓和日本在東亞建立同盟陣線。

中國近期還罕見向日本遞出橄欖枝，表示打算拆除安裝在目前由日本管轄的尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近日本專屬經濟區內的一個浮標。雖然這是一個很小的步驟，但仍被視為拉攏日本國內某些不想捲入美中衝突的聲音。

前中央情報局（CIA）中國問題專家韋德寧（Dennis Wilder）表示，中國媒體沒有提及北韓和俄國在夏季達成的戰略協議，也未報導北韓出兵的消息，「中國如何解釋正在發生的事情？以及如何在國際上對自己的附庸國正在烏克蘭作戰的事實？歐洲人不會對北韓感到不安，但會對中國感到不安」。

他直言，如果俄國進一步支援北韓發展核武，將促使美國加強在東亞的同盟，包括創建一個真正的「亞洲版北約」，這將置中國於非常困難的境地。

另一方面，澳洲國家情報處處長席瑞爾（Andrew Shearer）持不同看法，認為在俄國總統普廷和中國國家主席習近平之間挑撥離間是相當異想天開的，「普廷現在還繼續在烏克蘭的戰爭，是因為中國在軍事、外交和軍民兩用技術上給予支持，如果我們不正視這個事實，就無法擬定有效的策略」。

日本駒澤大學法學系教授三船惠美也認為，中國不可能不知道俄國的計畫。中國不能看到俄國輸給西方，因為如果俄國獲勝，將有助於中國為尋求控制台灣建立宣傳優勢和先例。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法