影片曝光！倒塌大樓救出受困民眾 土耳其搜救人員獲熱烈掌聲

2020/10/31 21:56

〔即時新聞/綜合報導〕愛琴海地區30日發生芮氏規模7.0的強震,土耳其沿海的第二大港伊茲米爾市(Izmir)受災嚴重,有20多棟建築倒塌釀死傷,當地警消正全力搶救受困民眾。

據土耳其災害與應變管理署(AFAD)於台灣時間31日下午1點更新的資訊,目前已有24人罹難,804人受傷。然而也有正面消息傳來,AFAD在推特上提供的影片顯示,AFAD人員成功於斷壁殘垣中救出寶貴的生命,現場眾人也報以熱烈掌聲。

請繼續往下閱讀...

AFAD表示,目前以動員475台車輛、4419名搜救人員以及20條搜救犬投入搜救活動。

A woman was rescued this morning from the rubble after yesterday’s earthquake in #izmir.



Search and rescue efforts continue with 4,419 search and rescue personnel, 20 K9 dogs and 475 vehicles from AFAD, JAK, NGOs and municipalities. pic.twitter.com/rtZx989VzV