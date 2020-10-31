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    愛琴海餘震已逾400次 最大規模5.0土耳其保持警戒

    愛情海昨（30）日發生規模7.0強震，希臘、土耳其遭嚴重衝擊。（美聯社）

    愛情海昨（30）日發生規模7.0強震，希臘、土耳其遭嚴重衝擊。（美聯社）

    2020/10/31 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕愛情海昨（30）日發生規模7.0強震，希臘、土耳其遭嚴重衝擊，後續更發生超過400次餘震，當地時間31日凌晨5時30分左右，又發生規模5.0地震，為其中規模最大的一次。

    綜合外媒報導，該場地震衝擊希臘、土耳其，至少造成兩國共26人死亡，並有數百人受傷，數十棟建築物被震垮。其中土耳其傷亡慘重，至少有24人死亡，800人受傷。也讓原本因邊境問題關係緊張的兩國暫時放下歧見，攜手團結救災。

    根據土耳其災害應變部門（AFAD）統計，第一波強震後，當地出現了超過400次餘震，當地時間31日凌晨5時30分（台灣時間31日下午1點30分），又出現規模5.0地震，深度僅1.7公里，為餘震中最強的一次。對此，當地政府也不斷呼籲民眾保持警戒，遠離危險建築。

    土耳其位於多條活躍斷層之上，國內時常出現地震，不過如此強震也是相當罕見。近年來，土耳其最大一次地震發生於1999年，規模強達7.4，持續時間37秒，造成超過1萬8000人死亡、逾4萬3000人受傷；今年1月土耳其東部也發生一起規模6.8強震，造成41人死亡、超過1600人受傷，數百棟建築倒塌。

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