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    扯！美國夫婦專挑Lululemon行竊 得手贓物逾3千萬元

    美國夫婦專挑運動服飾連鎖店露露樂檬行竊，偷來的贓物總額差不多有100萬美元。（彭博）

    美國夫婦專挑運動服飾連鎖店露露樂檬行竊，偷來的贓物總額差不多有100萬美元。（彭博）

    2024/11/25 16:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！美國康乃狄克州44歲男子賈迪恩（Jadion Richards）和45歲妻子阿克韋勒（Akwele Lawes-Richards），在全美各地的運動服飾連鎖店露露樂檬（Lululemon）行竊，偷來的贓物總額差不多有100萬美元（約新台幣3248萬元）。

    《NBC》報導，這對雌雄大盜的犯罪模式屬於「偷天換日」，先由賈迪恩進入門市購買小額商品，之後夫婦倆會偷偷從店內其他產品取下防盜感應扣，將其放在已結完帳的平價用品上。

    緊接著，阿克韋勒就會和第3人（共犯）物色高價服飾，藏匿在自身衣服、外套下面並帶頭走出店外，賈迪恩則拿著小商品跟在後面，當防盜門警報響起後，賈迪恩就會掏出已結帳的產品給店員檢查，藉此掩護阿克韋勒和共犯離開。

    在得手之後，夫婦倆會前往其他門市，透過換貨不需收據的規定將贓物換掉，就這樣橫行全美的露露樂檬店面。不過，法網恢恢疏而不漏，這對雌雄大盜本月13日在明尼蘇達州羅斯維爾和共犯竊走5000美元（約新台幣16.2萬元）的商品，14日便在同州的伍德伯里門市被捕。

    警方當天持搜查令進入賈迪恩在萬豪酒店的房間後，發現市價達5萬美元的露露樂檬服飾（約新台幣162萬元），目前阿克韋勒已繳交3萬美元（約新台幣97.4萬元）交保在外，賈迪恩則是以10萬美元（約新台幣324.8萬元）保釋。

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