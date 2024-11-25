12強》日本球迷直呼「陳傑憲長太帥」 台灣拿冠軍「只能原諒」

許多日本球迷雖遺憾12強冠軍賽輸了，但仍紛紛發文祝賀台灣隊奪冠，更笑說因為「台灣隊長」陳傑憲長太帥，就算輸了也只能原諒。（資料照；圖擷取自@maminxx、@mk_sweetpotato社群平台「X」，本報合成）

2024/11/25 16:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界12強棒球賽冠軍戰於昨（24）日落幕，台灣以4比0完封日本，不僅終結日本隊在國際賽27連勝紀錄，也創台灣棒球史上首次在國際賽奪冠紀錄。賽後台灣球迷發現，許多日本球迷雖然遺憾比賽輸了，但仍紛紛發文祝賀台灣隊奪冠，甚至有日本球迷笑說因為「台灣隊長」陳傑憲長太帥，就算輸了也只能原諒。

綜合日媒報導，現年30歲的台灣球隊長陳傑憲，在世界12強棒球賽冠軍賽後，獲頒「大會MVP」、「打擊王」、「最佳防守球員」、「最佳外野手」等4獎。報導指出，陳傑憲的精湛球技備受日本球迷討論，其俊俏外型也再度吸引男女老少關注，更有電視台球評在轉播冠軍賽期間，也忍不住直接開口讚嘆他「很帥氣！」

請繼續往下閱讀...

社群平台「X」（前Twitter）名為「maminxx」的日本網友，昨日發文讚嘆陳傑憲的外貌，也透露因為他真的「長得太帥氣」了，就算自己支持的日本隊輸了，也只能原諒他；無獨有偶，另一名叫「むっく」的日本網友也發文表示，雖然輸球很不甘心，但一看到擁有超帥氣容貌的陳傑憲露出喜極而泣的模樣，不甘心的心情就瞬間消散。

台灣球迷在看到日本球迷的特別反應後，也紛紛轉發、按讚相關貼文，更留言笑說，「帥就是正義」、「台職岡田准一」、「野球界的車銀優」、「帥到具備外交功能」、「隊長真的帥到無法專心看球」、「要臉蛋有臉蛋，要全壘打有全壘打」、「謝謝陳傑憲這麼帥，拯救了台日情誼」、「身為男性的我，也是覺得陳傑憲很帥」。

陳 傑憲はイケメンすぎだから何しても許すしかないの。 — maminxx （@maminxx） November 24, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法