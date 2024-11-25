12強》日本球迷直呼「陳傑憲長太帥」 台灣拿冠軍「只能原諒」
許多日本球迷雖遺憾12強冠軍賽輸了，但仍紛紛發文祝賀台灣隊奪冠，更笑說因為「台灣隊長」陳傑憲長太帥，就算輸了也只能原諒。（資料照；圖擷取自@maminxx、@mk_sweetpotato社群平台「X」，本報合成）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕世界12強棒球賽冠軍戰於昨（24）日落幕，台灣以4比0完封日本，不僅終結日本隊在國際賽27連勝紀錄，也創台灣棒球史上首次在國際賽奪冠紀錄。賽後台灣球迷發現，許多日本球迷雖然遺憾比賽輸了，但仍紛紛發文祝賀台灣隊奪冠，甚至有日本球迷笑說因為「台灣隊長」陳傑憲長太帥，就算輸了也只能原諒。
綜合日媒報導，現年30歲的台灣球隊長陳傑憲，在世界12強棒球賽冠軍賽後，獲頒「大會MVP」、「打擊王」、「最佳防守球員」、「最佳外野手」等4獎。報導指出，陳傑憲的精湛球技備受日本球迷討論，其俊俏外型也再度吸引男女老少關注，更有電視台球評在轉播冠軍賽期間，也忍不住直接開口讚嘆他「很帥氣！」
請繼續往下閱讀...
社群平台「X」（前Twitter）名為「maminxx」的日本網友，昨日發文讚嘆陳傑憲的外貌，也透露因為他真的「長得太帥氣」了，就算自己支持的日本隊輸了，也只能原諒他；無獨有偶，另一名叫「むっく」的日本網友也發文表示，雖然輸球很不甘心，但一看到擁有超帥氣容貌的陳傑憲露出喜極而泣的模樣，不甘心的心情就瞬間消散。
台灣球迷在看到日本球迷的特別反應後，也紛紛轉發、按讚相關貼文，更留言笑說，「帥就是正義」、「台職岡田准一」、「野球界的車銀優」、「帥到具備外交功能」、「隊長真的帥到無法專心看球」、「要臉蛋有臉蛋，要全壘打有全壘打」、「謝謝陳傑憲這麼帥，拯救了台日情誼」、「身為男性的我，也是覺得陳傑憲很帥」。
陳 傑憲はイケメンすぎだから何しても許すしかないの。— maminxx （@maminxx） November 24, 2024
プレミア12⚾️台湾代表のキャプテン陳傑憲がめっっっちゃカッコ良すぎて負けた悔しさ吹っ飛んでしまった????????????イケメンの嬉し泣き最高。。 pic.twitter.com/wxaf6SgkO0— むっく （@mk_sweetpotato） November 24, 2024