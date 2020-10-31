兄弟之邦！強震重創土耳其 亞塞拜然第一個致電關心

亞塞拜然為土耳其震災後第一個致電慰問的國家。最右為亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev），右二為土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）。（法新社）

2020/10/31 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕30日一場大地震搖撼了整個愛琴海地區，亞塞拜然總統與各級官員紛紛致電土耳其，表示已做好援助準備。亞塞拜然是土耳其震後第一個致電關心的國家。目前土耳其已從瓦礫堆中救出近百人，累計死亡26人，885人受傷。

綜合外媒報導，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）在大地震之後致電土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）表達慰問，並表示能隨時提供援助；亞塞拜然總理阿薩多夫（Ali Asadov ）也向土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）感謝土耳其在「納卡地區」（Nagorny Karabakh，「納戈爾諾─卡拉巴赫」）問題上的背後支持，表示已準備好提供震災援助。

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土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）則在推特上說，地震之後，接到的第一通電話就來自亞塞拜然緊急狀況部長（Ministry of Emergency Situations）海德拉夫（Kamaladdin Heydarov），對方除了表態樂意支援土國，也祝願災民早日回歸日常。

土耳其在這次伊茲米爾（Izmir）大地震投入4000名搜救人員、475輛車和20隻搜救犬，如今已完成8棟倒塌建築的搜救行動，另外9處還在持續救援，目前已從瓦礫堆中救出近百人。土耳其國防部在地震之後建立災害應變小組，並有2架軍用直升機參與搜救。由於擔憂建築後續可能倒塌，土耳其政府已在伊茲米爾規劃帳棚區，估計可容納2000災民過夜。

土耳其官方表示目前土耳其累積死亡人數共26人，885人受傷。這次強震造成土耳其、希臘兩國共28人死亡。

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