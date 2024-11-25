投資奇才將掌軍費命脈？ 傳川普屬意2大金融家任國防副部長

美國國防部副部長熱門人選史蒂芬斯（Trae Stephens），不但是創投公司Founders Fund合夥人，也是美國國防科技獨角獸Anduril Industries共同創辦人。（取自Ｘ平台）

2024/11/25 15:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普據傳正考慮任命兩位金融界重量級人物擔任國防部副部長，其中一位是行事低調的私募股權投資者，另一位則是直言不諱的風險投資家，這項人事布局可能對近年進入軍事市場的眾多國防科技初創公司帶來轉機。

根據《華爾街日報》獨家報導，川普考慮任命科技投資大亨提爾（Peter Thiel）旗下創投公司Founders Fund的合夥人史蒂芬斯（Trae Stephens）擔任國防部副部長，另一位候選人則是私募基金澤普世資本管理公司（Cerberus）的執行長暨共同創辦人費恩柏格（Stephen Feinberg）。費恩柏格曾在川普第一任期內領導總統情報顧問委員會。消息人士透露，兩人均具備深厚的國防產業背景，分別代表創新與傳統勢力。

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如果史蒂芬斯或費恩柏格出線，將對國防科技創業公司提供強大助力。費恩柏格是川普的長期支持者，主導多家國防企業投資；史蒂芬斯則是國防科技初創公司的先驅，他共同創辦的國防科技獨角獸Anduril Industries公司是備受矚目的科技新星之一。儘管如此，兩人及其相關機構目前均未對此消息發表評論。

國防部副部長是五角大廈的第二號文職官員，負責日常運營及國防預算管理。目前，許多國防科技初創公司雖吸引了大量風險投資和私募股權資金，卻仍面臨融資與進入五角大廈採購體系的挑戰。大部分軍事預算仍流向傳統武器供應商，而這些初創企業僅能獲得零星獎金勉強運作。

史蒂芬斯和費恩柏格都專注於政府尚未充分投入的領域。費恩伯格因擔憂美國在極音速武器方面落後於中國，決定加大投資力道；史蒂芬斯則警告，美國國防科技公司創新速度不如北京。他強調，美國應創造更公平的競爭環境，支持具有突破性構想的創業者。

這些候選人代表了一場不受制於現狀的新變革，可能為五角大廈注入全新視角。儘管外部力量可能帶來新思維，但專家指出，真正改變國防部運作，仍需深諳機構內部運作的領導者。華盛頓諮詢公司Pallas Advisors的創始合夥人唐納利（Sally Donnelly）認為，只有充分了解內部體制的領袖，才能突破阻力推動改革。

報導總結，隨著風險投資業的崛起，其與國防政策的連結也日益緊密。未來，國防科技領域是否能實現更高效、更具競爭力的發展，將取決於新一屆政府的布局和推動。

費恩柏格曾在川普第一任期內領導總統情報顧問委員會，圖為2008年檔案照。（美聯社）

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