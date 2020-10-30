獄中港青脊椎遭肘擊、被逼自摑 黃之鋒親曝「磨滅人性」實況

黃之鋒指出，他也曾在壁屋懲教所服刑，青少年監獄的境況是「磨滅人性」，有港青在獄中遭受肘擊脊椎、被逼自摑耳光，就只因為唱了《願榮光歸香港》一曲。圖為黃之鋒去年6月17日離開荔枝角收押所。（法新社）

2020/10/30 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港獨派學生運動組織「學生動源」前召集人鍾翰林，日前遭港警逮捕，被依違反香港國安法中「分裂國家罪」等罪名起訴，昨日還押在壁屋懲教所。對此，黃之鋒指出，過去他也曾在壁屋懲教所中服刑，青少年監獄的境況是「磨滅人性」，有港青在獄中遭受肘擊脊椎、被逼著自摑臉等虐打施暴，就只因為唱了《願榮光歸香港》一曲。

黃之鋒29日在臉書發文聲援鍾翰林，他指出，還押鍾翰林所在的壁屋懲教所，也是他在2017年服刑之處。黃之鋒表示，「如果說在荔枝角收押所渡日很苦的話，我覺得在壁屋所承受的，辛苦十倍，甚至百倍有多。」

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黃之鋒說，先撇除操步、摺毯、磨鞋及剃髮等規定及日常訓練，上次壁屋懲教所登上新聞版面就是因為不恰當的管理方式，「壁屋懲教所裡的手足早前托我揭發，他們因唱《榮光》而遭藍絲懲教以酷刑虐打，被逼令自摑（自搧巴掌）。」

黃之鋒指出，被掌摑、背脊批踭（肘擊脊椎）、用木條打腳板，並在每一下被擊打時，大喊「Thank you sir 1…Thank you sir 2…」。黃之鋒嘆道，在那裡被囚，可以是磨滅人性，跟成人監牢完全天差地遠，並以「過來人」的立場，籲請各界多加關注青少年牢房的情況。

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