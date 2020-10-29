美國務院譴責港警逮捕鍾翰林 國際特赦籲撤消所有指控

港獨學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林日前被捕，今天被拒保釋。美國務院對此表示強烈譴責，國際特赦組織也呼籲當局應無條件釋放鍾翰林。（美聯社）

2020/10/29 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港獨派學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林本月27日被捕，當局指控旗涉嫌在網路上發表煽動他人分裂國家的內容，違反「港版國安法」，今天（29日）更被拒保釋，直接還押獄所看管。對此，美國國務院批港方相關行動「應受譴責」；國際特赦組織（AI）也呼籲當局撤銷所有對鍾翰林的指控。

現年19歲的鍾翰林27日原擬前往美國駐港總領事館尋求政治庇護，沒想到在美國總領事館附近的咖啡館遭港警攔截逮捕，除被控涉嫌分裂國家罪違反《國安法》，另還有3項刑事指控。今天鍾翰林被押往法院提訊，法官決定案件押後至明年1月7日再審，鍾翰林被拒保釋，直接還押獄所。另外同樣在27日被捕的港青何忻諾、陳渭賢則在昨日分別獲准保釋。

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據BBC報導指出，美國務院發言人對此表示，美方強烈譴責港警透過國安部門拘捕及扣留學民人士的行為。國際特赦組織中國組負責人約書亞（Joshua Rosenzweig）也指鍾翰林單純因為行使其表達自由的權利就遭針對，顯示北京打壓香港自由又提升一個層次，呼籲當局應當無條件釋放鍾翰林，並撤銷對他的所有指控。

約書亞表示，中共當局進行這樣出於政治動機的逮捕行為，只是破壞香港人權的冰山一角；他更透露，港警將建立「熱線」以利從大眾蒐集那些被當局認定為「意圖違反國安法」人士的情報，直言香港市民正被無形的恐懼氛圍所壟罩。

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