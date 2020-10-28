WeCheck？高級酸「微信」塗鴉湧現台北街頭 網大讚：鬼才！

「WeCheck（我們審查）」塗鴉的創意與幽默讓香港作家畢明大讚，根本是「台灣Banksy」。（圖擷取自推特＿@RaptorBuzz）

2020/10/29 01:11

〔即時新聞／綜合報導〕台灣創作力豐沛！香港新一代驚悚小說代表作家畢名日前指出，台北街頭一處塗鴉，將中國最大通訊軟體「微信」的圖案改作為「WeCheck（我們審查）」，高級酸的幽默感讓她大讚，根本就是「台灣Banksy」，將該名不知名的創作者比喻為英國塗鴉鬼才、社會運動藝術家班克西（Banksy）。

畢明日前在臉書發文指出，有友人與她分享的「台灣路邊塗鴉」，照片中的街頭塗鴉狀似微信的圖案，但與正常版的微信不同之處在於，塗鴉將微信的英文名「WeChat」改為「WeCheck（我們審查）」，微信的對話框變成紅色，而對話框上的眼睛則變成「亮晶晶」的星星眼睛，同時也是五星旗上的星星，以高級酸譏諷中國的政治審查制度，讓畢明大讚簡直就是「台灣Banksy」。

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貼文一出，香港網友紛紛指出，自己也在去年年底在台北見過這個塗鴉。而塗鴉其實早在去年就曾在網路上一度引起討論，有網友去年9月3日在批踢踢笑話版發文，分享自己在路上的變電箱上見到該塗鴉，幽默到讓他笑得不停。其他網友也直呼，「確認過眼神XD」、「這個我喜歡」、「推創意設計XD」、「高級酸」、「超有梗XD」、「We Check 這很中共」、「基隆路轉汀州路附近也有」。

還有網友也貼出照片，分享自己也曾在台北市永吉路與東興街交界處的水泥牆上見過「WeCheck（我們審查）」塗鴉。

網友也貼出照片，分享自己也曾在台北永吉路與東興街交界處的水泥牆上見過「WeCheck（我們審查）」塗鴉。（圖擷取自＿批踢踢）

「WeCheck（我們審查）」塗鴉以高級酸諷刺中國的政治審查制度，網友紛紛笑喊，「確認過眼神XD」（圖擷取自＿批踢踢）

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