塗鴉大師班克斯再現新作 女童搖呼拉圈苦中作樂

英國諾丁罕郡一間髮廊外的牆壁上，上週二出現一幅女童把一個單車輪胎當作呼拉圈玩耍的塗鴉作品，證實為班斯克的最新創作。（圖擷取自班斯克個人網站）

2020/10/18 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕英國諾丁罕郡（Nottinghamshire）上週二出現了一幅街頭塗鴉畫作，畫作相當吸睛，引發熱議，有人猜測這是著名塗鴉藝術家班克斯（Banksy）的作品，在沉默數日後，班克斯昨（17）日正式證實該畫作正是他的最新創作。

綜合媒體報導，英國諾丁罕郡一間髮廊外的牆壁上，上週二出現一幅女童把一個單車輪胎當作呼拉圈玩耍的塗鴉作品，旁邊放了一架被人拆了後輪的單車，該畫作引起許多人的注意，也有人紛紛猜測是否為塗鴉藝術家班克斯的作品。在沉默數日後，班克斯在昨日也正式證實該畫作為他的最新創作。消息傳出後，有許多人前往現場拍照，人多時更有多達30人以上。

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伯恩茅斯藝術大學（Bournemouth and Poole College of Art and Design）專門研究班克斯畫作的教授高夫表示，班克斯近期4至5幅塗鴉作品，都與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）和時事新聞有關，他認為或許這幅作品傳達的訊息是：「我們都處於困難時期，讓我們好好利用，找回一點失去了的樂趣」。

班克斯是一位匿名的英國塗鴉藝術家、社會運動活躍份子、電影導演及畫家。他的街頭作品經常帶有政治諷刺意味，有人形容班克斯的作品是「用藝術形式表達社會評論」。他的塗鴉足跡四散世界各地，為各地城市增添不同風貌，甚至成為了當地的熱門拍照景點。

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