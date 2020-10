塗鴉大師班克斯再現新作 女童搖呼拉圈苦中作樂

英國諾丁罕郡一間髮廊外的牆壁上,上週二出現一幅女童把一個單車輪胎當作呼拉圈玩耍的塗鴉作品,證實為班斯克的最新創作。(圖擷取自班斯克個人網站)

2020/10/18 23:19

〔即時新聞/綜合報導〕英國諾丁罕郡(Nottinghamshire)上週二出現了一幅街頭塗鴉畫作,畫作相當吸睛,引發熱議,有人猜測這是著名塗鴉藝術家班克斯(Banksy)的作品,在沉默數日後,班克斯昨(17)日正式證實該畫作正是他的最新創作。

綜合媒體報導,英國諾丁罕郡一間髮廊外的牆壁上,上週二出現一幅女童把一個單車輪胎當作呼拉圈玩耍的塗鴉作品,旁邊放了一架被人拆了後輪的單車,該畫作引起許多人的注意,也有人紛紛猜測是否為塗鴉藝術家班克斯的作品。在沉默數日後,班克斯在昨日也正式證實該畫作為他的最新創作。消息傳出後,有許多人前往現場拍照,人多時更有多達30人以上。

請繼續往下閱讀...

伯恩茅斯藝術大學(Bournemouth and Poole College of Art and Design)專門研究班克斯畫作的教授高夫表示,班克斯近期4至5幅塗鴉作品,都與武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)和時事新聞有關,他認為或許這幅作品傳達的訊息是:「我們都處於困難時期,讓我們好好利用,找回一點失去了的樂趣」。

班克斯是一位匿名的英國塗鴉藝術家、社會運動活躍份子、電影導演及畫家。他的街頭作品經常帶有政治諷刺意味,有人形容班克斯的作品是「用藝術形式表達社會評論」。他的塗鴉足跡四散世界各地,為各地城市增添不同風貌,甚至成為了當地的熱門拍照景點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法