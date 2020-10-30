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    軍情動態》阿聯F-35戰機軍售案 川普僅對國會發「非正式」通知

    美國向阿拉伯聯合大公國出售50架F-35戰機一案，川普政府現階段僅對國會發出「非正式」通知，圖為美國F-35戰機。（法新社）

    美國向阿拉伯聯合大公國出售50架F-35戰機一案，川普政府現階段僅對國會發出「非正式」通知，圖為美國F-35戰機。（法新社）

    2020/10/30 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國向阿拉伯聯合大公國出售50架F-35戰機一案，在消弭以色列反對意見後，川普政府現階段僅對國會發出「非正式」通知，但外媒分析指出，目前尚不知這份通知是否有其「神聖性」，如民主黨大選後領軍美國政府，川普的「非正式」通知是否會被撤銷，仍是軍售案的不確定因素。

    《Defense World》報導，針對50架F-35戰機銷往阿聯，美國國會眾議院外交委員會民主黨籍議員恩格爾（Eliot Engel）告訴《法新社》，「這筆軍售，川普政府已對國會發出『非正式』通知，預期會明確改變海灣（Gulf）地區的軍事平衡，並且影響以色列軍事優勢」。

    《Defense World》指出，目前尚不清楚這樣的「非正式」通知是否具備任何「神聖性」，普遍來說，以往都是由國務院對國會發出正式外國軍武銷售通知，而國會有權質疑這筆銷售。依過往經驗來看，美國國會鮮少阻擋外國軍武銷售，因為這代表相關承包商將會蒙受損失。

    在這筆50架F-35戰機軍售案中，主要締約商為美國洛克希德馬汀公司，金額高達100億美元（約新台幣2886億元），先前美國因土耳其引入俄製S-400防空飛彈系統並測試一事，美土兩國關係惡化，華府因此阻擋F-35戰機銷往土耳其，已經讓洛克希德馬汀公司業務大受打擊。

    然而美國大選正如火如荼進行，另外一個隱憂是，如果最後為民主黨政府領軍美國，那川普政府的「非正式」通知命運為何，是否會被撤回？有鑑於民主黨部分人士強烈親以色列，或許到時候或有一股聲音是要撤銷阿聯F-35軍售案，以作為主要維持以色列軍事優勢的手段。

    至截稿前，美國國防安全合作局（DSCA）都沒有發佈任何有關阿聯F-35戰機的正式新聞稿。在阿聯與以色列關係正常化後，川普在美國大選前就搞定軍售案，將F-35戰機軍售作為送給阿聯的一部分禮物，阿聯先前曾對於最新的F-16V戰機及俄國MiG-29戰機皆表示不感興趣，顯現阿聯已經垂涎F-35戰機許久。

    至截稿前，美國國防安全合作局（DSCA）都未發佈有關阿聯F-35戰機的正式新聞稿。（圖擷取自國防安全合作局）

    至截稿前，美國國防安全合作局（DSCA）都未發佈有關阿聯F-35戰機的正式新聞稿。（圖擷取自國防安全合作局）

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