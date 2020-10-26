軍情動態》以色列稱卡達早晚會引入F-35戰機 將向美國要求補償

以色列能源部長施泰尼茨25日透露，美國或將成功向中東國家卡達出售F-35戰機，儘管以色列仍持反對立場，圖為美軍F-35戰機。（歐新社）

2020/10/26 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕以色列先前宣佈，對於美國向阿拉伯聯合大公國出售F-35戰機一事，不再持反對立場，而25日以色列能源部長施泰尼茨（Yuval Steinitz）透露，美國或將成功向中東國家卡達出售F-35戰機，儘管以色列反對美國向與伊朗及巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）團體有掛勾的卡達出售F-35戰機。

綜合外媒報導，施泰尼茨對以色列電視台Ynet TV表示，「毫無疑問地，對引入F-35戰機，卡達非常願意付錢，遲早他們都會得到」，他說，「這是我們必續納入考量的一種假設」，華府終究著眼於美國利益，尤其是在俄羅斯及中國的匿蹤戰機持續尋求出口的狀況下。

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相較於美方對於阿聯F-35戰機出售一事如此高調，同一時間對於卡達的軍售案細節則是滴水不漏，本月上旬，外媒報導卡達有意向美國購買F-35戰機，遭到以色列反對，施泰尼茨1名發言人近日表示，以色列目前的立場仍然沒有改變，不過倘若卡達F-35戰機引入一事成真，以色列將會就美方的防禦協助要求「適當補償」。

美國與卡達在中東地區有密切聯繫，協助中東地區盟國持續加強武裝，以對抗伊朗勢力影響，但向卡達出售F-35戰機仍非易事，除了以色列因素外，另一個美國在中東地區的強大夥伴沙烏地阿拉伯，亦非常有可能反對這起軍售，3年前沙烏地阿拉伯、阿聯、巴林和埃及實施海陸空封鎖，斷絕與卡達的外交和貿易關係，並稱卡達支持「恐怖主義」。

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