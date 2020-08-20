為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》美國擬售阿聯F-35戰機 以色列總理出面反對

    在美國的斡旋下，以色列與阿拉伯聯合大公國8月13日宣布雙邊關係正常化，現有消息傳出，美國以此為條件，考慮向阿聯出售F-35戰機，但遭以色列反對。（法新社）

    在美國的斡旋下，以色列與阿拉伯聯合大公國8月13日宣布雙邊關係正常化，現有消息傳出，美國以此為條件，考慮向阿聯出售F-35戰機，但遭以色列反對。（法新社）

    2020-08-20 13:43:06

    〔即時新聞／綜合報導〕在美國的斡旋下，以色列與阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）8月13日宣布雙邊關係正常化，震撼中東局勢。現傳出以此為條件，美國擬向阿聯出售F-35戰機，但以色列總理發出聲明反對，稱這會破壞區域平衡。

    根據《路透》報導，以色列和阿聯在上週達成協議，宣布兩國外交關係將正常化，但以色列媒體《新消息報》（Yedioth Ahronoth）率先揭露，此協議背後隱藏著一項幕後交易，即美國計畫與阿聯達成一筆鉅額的F-35訂單，引發以色列反彈。

    美國總統川普19日在記者會上證實，阿聯有興趣採購F-35，美國政府正在檢視這筆交易。1位國防業界人士指出，此項交易是透過川普女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）居中牽線。

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室18日發出聲明表示，儘管與阿聯的關係邁向正常化，但以國堅持一貫信念，反對美國出售任何可能破壞區域平衡的軍事裝備與科技，自然包括F-35戰機。

    在中東事務上，美國向來保持以色列對阿拉伯國家的「質性軍事優勢」（QME），因此以色列擁有專屬版本的F-35I，而同樣親美的沙烏地阿拉伯只有次一級的F-15機隊，阿聯則是F-16。

    由於任何的F-35海外訂單都需要數年的談判和交付時間，且需要經過國會同意，加上美國即將舉行總統大選，川普不一定會連任，因此阿聯未來能不能獲得F-35戰機仍充滿變數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列與阿聯關係正常化 未來可能加強軍事合作
    2020-08-18 17:49

    以色列與阿聯關係正常化 未來可能加強軍事合作
    以阿達成和平協議 以色列官員：巴林、阿曼可能跟進
    2020-08-17 11:36

    以阿達成和平協議 以色列官員：巴林、阿曼可能跟進
    遠雄人壽新力作展現沒在怕的自信

    遠雄人壽新力作展現沒在怕的自信
    以阿協議後加薩衝突激增 以色列連日空襲反制巴勒斯坦
    2020-08-16 17:05

    以阿協議後加薩衝突激增 以色列連日空襲反制巴勒斯坦
    土耳其不滿以阿簽和平協議 揚言中斷關係
    2020-08-15 00:47

    土耳其不滿以阿簽和平協議 揚言中斷關係
    伊甸攜手滙豐挺象圈社區 滙聚愛心十年有成

    伊甸攜手滙豐挺象圈社區 滙聚愛心十年有成
    阿聯、以色列歷史性協議 美國安顧問：川普應得諾貝爾和平獎
    2020-08-14 08:17

    阿聯、以色列歷史性協議 美國安顧問：川普應得諾貝爾和平獎
    波灣第一國！阿聯、以色列達成和平協議 建立全面外交關係
    2020-08-14 05:59

    波灣第一國！阿聯、以色列達成和平協議 建立全面外交關係
    國際今日熱門
    2020-08-19 16:26

    武漢肺炎》美國疫情持續 境內單日猛漲4萬例逼近550萬大關

    2020-08-19 16:09

    杜魯道暫停國會議程 挨轟逃避調查

    2020-08-19 15:50

    軍武新知》美國防部訓練AI 《當個創世神》成研究平台

    2020-08-19 15:11

    武漢肺炎》再見1字頭！ 東京都確診數增186例

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播