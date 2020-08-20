軍情動態》美國擬售阿聯F-35戰機 以色列總理出面反對

在美國的斡旋下，以色列與阿拉伯聯合大公國8月13日宣布雙邊關係正常化，現有消息傳出，美國以此為條件，考慮向阿聯出售F-35戰機，但遭以色列反對。（法新社）

2020-08-20 13:43:06

〔即時新聞／綜合報導〕在美國的斡旋下，以色列與阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）8月13日宣布雙邊關係正常化，震撼中東局勢。現傳出以此為條件，美國擬向阿聯出售F-35戰機，但以色列總理發出聲明反對，稱這會破壞區域平衡。

根據《路透》報導，以色列和阿聯在上週達成協議，宣布兩國外交關係將正常化，但以色列媒體《新消息報》（Yedioth Ahronoth）率先揭露，此協議背後隱藏著一項幕後交易，即美國計畫與阿聯達成一筆鉅額的F-35訂單，引發以色列反彈。

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美國總統川普19日在記者會上證實，阿聯有興趣採購F-35，美國政府正在檢視這筆交易。1位國防業界人士指出，此項交易是透過川普女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）居中牽線。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室18日發出聲明表示，儘管與阿聯的關係邁向正常化，但以國堅持一貫信念，反對美國出售任何可能破壞區域平衡的軍事裝備與科技，自然包括F-35戰機。

在中東事務上，美國向來保持以色列對阿拉伯國家的「質性軍事優勢」（QME），因此以色列擁有專屬版本的F-35I，而同樣親美的沙烏地阿拉伯只有次一級的F-15機隊，阿聯則是F-16。

由於任何的F-35海外訂單都需要數年的談判和交付時間，且需要經過國會同意，加上美國即將舉行總統大選，川普不一定會連任，因此阿聯未來能不能獲得F-35戰機仍充滿變數。

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