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    軍情動態》壯闊軍力！ 美國8架B-52H轟炸機罕見進行「大象漫步」

    美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地今天稍早進行戰備演訓，8架B-52H轟炸機1字排開進行「大象漫步」。（擷取自「飛機守望」推特）

    美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地今天稍早進行戰備演訓，8架B-52H轟炸機1字排開進行「大象漫步」。（擷取自「飛機守望」推特）

    2020/10/15 14:03

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地（Barksdale Air Force base）今天（15日）稍早進行戰備演訓，8架B-52H轟炸機1字排開，展示美國空軍強大戰力，在跑道上等待任務啟動，進行「大象漫步」更是把跑道都佔滿了。

    記錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）今天（15日）上午發文指出，美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地今天稍早進行B-52H轟炸機戰備演訓，從巴克斯代爾空軍基地飛往北達科他州米諾特空軍基地（Minot Air Force Base），起飛前在機場跑道展示軍力，演練大象漫步。

    依「飛機守望」所發佈照片，這次演訓至少出動8架B-52H轟炸機。據了解，8月下旬美軍展開天空聯盟（Allied Sky）行動，出動6架B-52H轟炸機飛越北約30國領空，9月上旬則是出動3架B-52轟炸機至烏克蘭領空訓練，迫使俄國派出8架軍機攔截，這2次任務都是由米諾特空軍基地出發。

    美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地今天稍早進行戰備演訓，8架B-52H轟炸機1字排開進行「大象漫步」。（擷取自「飛機守望」推特）

    美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地今天稍早進行戰備演訓，8架B-52H轟炸機1字排開進行「大象漫步」。（擷取自「飛機守望」推特）

    美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地今天稍早進行戰備演訓，8架B-52H轟炸機1字排開進行「大象漫步」。（擷取自「飛機守望」推特）

    美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地今天稍早進行戰備演訓，8架B-52H轟炸機1字排開進行「大象漫步」。（擷取自「飛機守望」推特）

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