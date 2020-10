軍情動態》壯闊軍力！ 美國8架B-52H轟炸機罕見進行「大象漫步」

2020/10/15 14:03

〔即時新聞/綜合報導〕美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地(Barksdale Air Force base)今天(15日)稍早進行戰備演訓,8架B-52H轟炸機1字排開,展示美國空軍強大戰力,在跑道上等待任務啟動,進行「大象漫步」更是把跑道都佔滿了。

記錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」(Aircraft Spots)今天(15日)上午發文指出,美軍路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地今天稍早進行B-52H轟炸機戰備演訓,從巴克斯代爾空軍基地飛往北達科他州米諾特空軍基地(Minot Air Force Base),起飛前在機場跑道展示軍力,演練大象漫步。

請繼續往下閱讀...

依「飛機守望」所發佈照片,這次演訓至少出動8架B-52H轟炸機。據了解,8月下旬美軍展開天空聯盟(Allied Sky)行動,出動6架B-52H轟炸機飛越北約30國領空,9月上旬則是出動3架B-52轟炸機至烏克蘭領空訓練,迫使俄國派出8架軍機攔截,這2次任務都是由米諾特空軍基地出發。

???? Earlier today, Barksdale AFB conducted an elephant walk & launch of B-52H bombers as part of an ongoing readiness exercise. The bombers flew to Minot AFB, North Dakota with callsigns SHUSH09-15. pic.twitter.com/4jABOwj3mK