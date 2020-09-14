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    軍情動態》以色列計畫建立更多F-35中隊 考慮籌購F-35B

    以色列空軍在8月正式部署第2支F-35戰鬥機中隊「南方之獅」後，計畫建立第3支F-35中隊，甚至有可能採購擁有垂直（短距）起降（V/STOL）性能的F-35B，建立第4支F-35中隊。（法新社）

    以色列空軍在8月正式部署第2支F-35戰鬥機中隊「南方之獅」後，計畫建立第3支F-35中隊，甚至有可能採購擁有垂直（短距）起降（V/STOL）性能的F-35B，建立第4支F-35中隊。（法新社）

    2020/09/14 13:11

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列空軍在8月正式部署第2支F-35戰鬥機中隊「南方之獅」後，計畫建立第3支F-35中隊，甚至有可能採購擁有垂直（短距）起降（V/STOL）性能的F-35B，建立第4支F-35中隊。

    根據《詹氏網站》報導，以色列空軍目前訂購50架F-35I（F-35A的以色列版本）建立2支中隊，部署於南部的努維坦空軍基地（Nevatim Air Force Base），承包商洛克希德·馬丁每年為其生產6架F-35I，預計到今年年底可交付第27架。

    報導指出，以色列空軍傾向購買更多F-35戰機以建立3支中隊，可能部署在特拉維夫市以南的特拉諾夫空軍基地（Tel Nof Air Force Base）。以色列國防軍目前仍在F-35和F-15升級版間考量，不過參謀長科查維中將（Aviv Kochavi）在今年2月表示，將會尋求內閣批准這2項方案。

    報導表示，第3支中隊很可能會採用F-35I，但以色列也考慮購買F-35B作為第4支F-35戰機中隊，作為敵方彈道飛彈癱瘓機場跑道的情況下，以色列空軍迅速反擊的選項。

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