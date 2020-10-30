查扣大批飛彈石油 美大選前加強制裁伊朗

美國大選將至，國務院和司法部官員29日宣布，對伊朗實施最新制裁。（法新社）

2020/10/30 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選進入最後倒數，美國國務院和司法部官員表示，2019年末和2020年初對伊朗武器、民用燃料，進行史上最大規模的查扣行動。官員29日宣布，對伊朗實施的最新制裁，包括沒收被美國海軍扣押的飛彈，並售出原定運往委內瑞拉的110萬桶石油。

綜合外媒報導，美國司法部助理部長德默斯（John Demers）表示，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）制定複雜的計畫，預計將武器秘密運往葉門，並將石油運往委內瑞拉，這兩個國家對各自地區的安全和穩定構成了嚴重威脅。德默斯強調，伊朗仍是資助恐怖主義的主要國家，同時也擁有破壞世界的力量。

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德默斯透露，在2019年11月和今年2月，美國海軍艦艇攔截無掛旗的船艦，載有大量武器，包括171枚反坦克飛彈、8枚地對空飛彈以及其他各種飛彈。據調查顯示，這批武器在伊朗製造，並與已知的伊朗武器系統一致。多達110萬桶的伊朗石油則以超過4000萬美金（約新台幣11億元）的價格售出，收益將捐贈給國家資助的恐怖主義受害者基金會。

美國財政部在此前公布，因涉及與伊朗石化公司交易，將對伊朗、中國和新加坡的能源公司和個人實施制裁。

這些制裁行動是川普政府對伊朗施壓的最新措施，自9月下旬以來，美國已宣布對德黑蘭實施經濟、銀行和能源制裁，所有目標都是為了扼殺伊朗政府的收入。華府法院代理檢察官舍溫（Michael Sherwin）強調，相關行為「與政治無關」。

舍溫表示，這些行動表明美國致力於阻止伊朗伊斯蘭革命衛隊和其他組織的非法武器、石油和金錢流入市場，對美國構成傷害。聲明提到，華府辦公室將盡一切可能，扣押和沒收位於國外的資產，以打擊恐怖份子資金和武器擴散。

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