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    中國制裁對台軍售美商 華府冷回：不是第一次了

    針對中國制裁美國軍火商，美國國務院負責武器銷售的助理國務卿庫柏（見圖）說，「這也不是中國第一次威脅要制裁美國公司了」，更稱是北京在威脅亞太地區的穩定和平，而不是華府。（彭博）

    針對中國制裁美國軍火商，美國國務院負責武器銷售的助理國務卿庫柏（見圖）說，「這也不是中國第一次威脅要制裁美國公司了」，更稱是北京在威脅亞太地區的穩定和平，而不是華府。（彭博）

    2020/10/29 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕日前針對美國通過對我國總額達共18億1130萬美金（約新台幣520億2959萬元）的3筆對台軍售案，中共當局又叫囂要制裁美國至少3家國防供應商；美國國務院負責武器銷售的助理國務卿庫柏（Clarke Cooper）對此冷處理，昨天表示「這也不是中國第一次威脅要制裁美國公司了」，更稱是北京在威脅亞太地區的穩定和平，而不是華府。

    根據《法新社》報導，庫柏表示，台灣的安全對印太地區的和平穩定至關重要，中國長期以來應該了解美國會持續對台軍售，「眾所皆知，真正一直在軍事挑釁、進行霸凌的那方是中國，而不是試圖保持自我防衛的台灣」；庫柏更稱，若有必要，「美國會確保台灣不被中國侵害，甚至是武統」。

    報導指出，由於美國基於《台灣關係法》，有義務向台灣提供足以自我防衛的武器，而川普主政的美國對台灣的支持日益明確，近期更派遣2位高級官員訪台。

    就連民主黨的總統參選人派登也在22日向投書北美中文報紙《世界日報》，強調會加深與台灣的關係，更稱台灣是「居於領先地位的民主政體、主要經濟體與科技強國」，並盛讚台灣在防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）上取得卓越的成績。

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