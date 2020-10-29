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    軍情動態》雷神高層推薦自家產品 呼籲日方重新考慮海上雷達選用款式

    美國雷神公司表示，雷神的「SPY-6」雷達最適合日本政府所討論的「海上運用方案」。圖為美軍陸基神盾系統。（歐新社）

    美國雷神公司表示，雷神的「SPY-6」雷達最適合日本政府所討論的「海上運用方案」。圖為美軍陸基神盾系統。（歐新社）

    2020/10/29 08:05

    〔即時新聞／綜合報導〕日本今年6月放棄陸基神盾部署計畫，轉而尋找其他替代方案，近期日本政府則在討論建造類似海上鑽油平台的「海上平台型神盾」、活用民間船舶型等方案，而美國雷神公司主張，雷神的「SPY-6」雷達最適合日本政府所討論的「海上運用方案」。

    根據日本《共同社》報導，防衛省2018年在探測距離、高度等項目上具有優勢為由，選定洛克希德馬丁公司的「SPY-7」雷達，並以約350億日圓價格簽約。但在防衛省目前已放棄部署陸基神盾系統，力求實現海上運用方案的狀況下，自民黨國防議員聯盟要求在新建神盾艦的同時，也要把變更雷達作為選項來討論。

    雷神公司海軍雷達系統高級主管史彭斯（Scott Spence）受訪時表示，雷神的「SPY-6」是以在海上運用為前提而設計的，強調「防衛省探討的任何類型海上設施均可應對」，甚至還希望日方能針對已簽約的「SPY-7」雷達「重新考慮」。

    史彭斯也提到，美國海軍在2013年與雷神簽訂了SPY-6的開發合約，並說：「如果是SPY-6，美國海軍和海上自衛隊將具有相互運用性，能夠在戰術互通方面做出更大的貢獻。」

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