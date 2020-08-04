軍情動態》雷神與以國軍火商簽約 年底於美設廠生產鐵穹防禦系統

雷神飛彈與防禦公司3日和拉斐爾先進防禦系統公司簽署合資企業協議，宣佈年底前將在美國設廠生產鐵穹防禦系統，圖為鐵穹防禦系統。（路透）

2020-08-04 10:41:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國雷神飛彈與防禦公司近期與以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）簽署合資企業協議，宣佈將以雷神拉斐爾區域保護系統（Raytheon RAFAEL Area Protection Systems）為名，年底前在美國設廠生產鐵穹防禦系統（Iron Dome Missile Shield）。

據《Defense World》報導，雷神飛彈與防禦公司3日和拉斐爾先進防禦系統公司簽署合資企業協議，宣佈將在美國設廠生產鐵穹防禦系統。新的合資企業將稱之為雷神拉斐爾區域保護系統，預計將在年底前確立設廠位置。

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《Defense World》指出，雷神公司陸戰與防空系統高層德內克（Sam Deneke）表示，「這會是以色列以外首個鐵穹防禦系統全彈設施，將幫助美國國防部及其全球盟友取得系統，用以防衛部隊成員以及關鍵基礎設施」。

《Defense World》提及，新廠會生產鐵穹防禦系統，包含「塔米爾」（Tamir）攔截飛彈、發射器，除此之外，亦將生產以鐵穹防禦系統為基礎衍生改良的「天獵者」（SkyHunter）飛彈。

鐵穹防禦系統為全天候、機動型防空系統，由以色列拉斐爾公司研發，可攔截5至70公里內的短程砲兵火箭或其他飛行器。該型防空系統，由地面雷達、射控、觀測、飛彈發射箱等設備組成，可隨時移動架設，並自動偵測來襲的短程砲兵火箭，發射地對空飛彈攔截目標。

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