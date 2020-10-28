武漢肺炎》戰狼慘敗！ 英媒：全球民調8成認為中國隱瞞卸責

英國《衛報》最新民調顯示，中國以久的24國受訪者，超過8成認為病毒起源於中國，認為中國政府隱瞞疫情，還極力推卸責任。圖為中國全國抗急新冠肺炎疫情表彰大會。（法新社）

2020/10/28 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，全球至今已累計逾4384萬起確診病例、116萬多人死亡，各國數據依然未見緩勢；對此，英國《衛報》委託的最新民調顯示，中國有9成受訪者認為，中國政府在全球發揮最大領導最用，但其餘24國皆有超過8成的受訪者認為病毒起源於中國，而且中國政府隱瞞疫情，還花費巨大精力推卸責任。

根據《衛報》報導，武肺民調委託英國市場調查和數據分析公司「You Gov」進行，問題由報方設計，調查了25國共2萬6千人，內文指出，這是目前全球民眾對中國處理瘟疫最廣泛的調查，中國在處理武肺疫情方面失去國際信任，大多數人認為中國不透明，壓倒性的負面觀感可能使中國的「戰狼」外交官們受挫，他們花費極大的精力轉嫁責任，並試圖將中國描繪成無私幫助其他國家恢復的形象。

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民調顯示，除了中國以外，在所有受調查的國家中，有超過8成以上的民眾認為新冠病毒是在中國首度發現，並認為中國應該負責，其中又以奈及利亞的98％最高，最低的沙烏地阿拉伯的也有83％；相較之下，中國僅有52％受訪者認為病毒源自中國，12％表示不知道，3分之1人認為來自美國。

受訪國家的大多數民眾，不相信中國政府2019年底發現病毒後有保持公開透明，80％英國民眾認為中國試圖掩蓋真相，最高比例為日本的84％和西班牙的82％，歐盟整體數據差距不大。大部分受訪者不確定中國是否有試圖懲罰最初發現病毒的「吹哨者」醫生，除了希臘之外，每個歐洲國家的民調都認為中國「肯定或很可能試圖這樣做」；而受訪的南非和奈及利亞民眾多數認為中國懲罰過「吹哨者」，可能會讓中國感到不安，因為中國經常視非洲為穩定的政治支持來源。

在各國有至少20％受訪者表示，他們完全不知道中國「吹哨者」醫生成為被噤聲、懲戒的目標，WHO對病毒爆發的外部調查可能會探討這個問題。中國有9成的人認為，中國政府在全球發揮最大的領導作用，但這個觀點顯然沒有反映在全球，歐洲國家稱讚中國的比例微不足道。

報導指出，民調總體顯示，下一任美國總統可能將建立一個國際聯盟，以挑戰中國日益增長的政治統治地位，並質疑其領導接層的道德價值觀，而調查結果無關美國能否利用危機處理扮演領導角色。

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Majorities in most of the 25 countries surveyed as part of the Guardian/YouGov-Cambridge Globalism Project believe the Chinese government was not transparent about coronavirus when it was first detected https://t.co/moB9x1NziR — YouGov （@YouGov） October 28, 2020

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