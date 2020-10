武漢肺炎》戰狼慘敗！ 英媒：全球民調8成認為中國隱瞞卸責

2020/10/28 20:57

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續蔓延,全球至今已累計逾4384萬起確診病例、116萬多人死亡,各國數據依然未見緩勢;對此,英國《衛報》委託的最新民調顯示,中國有9成受訪者認為,中國政府在全球發揮最大領導最用,但其餘24國皆有超過8成的受訪者認為病毒起源於中國,而且中國政府隱瞞疫情,還花費巨大精力推卸責任。

根據《衛報》報導,武肺民調委託英國市場調查和數據分析公司「You Gov」進行,問題由報方設計,調查了25國共2萬6千人,內文指出,這是目前全球民眾對中國處理瘟疫最廣泛的調查,中國在處理武肺疫情方面失去國際信任,大多數人認為中國不透明,壓倒性的負面觀感可能使中國的「戰狼」外交官們受挫,他們花費極大的精力轉嫁責任,並試圖將中國描繪成無私幫助其他國家恢復的形象。

民調顯示,除了中國以外,在所有受調查的國家中,有超過8成以上的民眾認為新冠病毒是在中國首度發現,並認為中國應該負責,其中又以奈及利亞的98%最高,最低的沙烏地阿拉伯的也有83%;相較之下,中國僅有52%受訪者認為病毒源自中國,12%表示不知道,3分之1人認為來自美國。

受訪國家的大多數民眾,不相信中國政府2019年底發現病毒後有保持公開透明,80%英國民眾認為中國試圖掩蓋真相,最高比例為日本的84%和西班牙的82%,歐盟整體數據差距不大。大部分受訪者不確定中國是否有試圖懲罰最初發現病毒的「吹哨者」醫生,除了希臘之外,每個歐洲國家的民調都認為中國「肯定或很可能試圖這樣做」;而受訪的南非和奈及利亞民眾多數認為中國懲罰過「吹哨者」,可能會讓中國感到不安,因為中國經常視非洲為穩定的政治支持來源。

在各國有至少20%受訪者表示,他們完全不知道中國「吹哨者」醫生成為被噤聲、懲戒的目標,WHO對病毒爆發的外部調查可能會探討這個問題。中國有9成的人認為,中國政府在全球發揮最大的領導作用,但這個觀點顯然沒有反映在全球,歐洲國家稱讚中國的比例微不足道。

報導指出,民調總體顯示,下一任美國總統可能將建立一個國際聯盟,以挑戰中國日益增長的政治統治地位,並質疑其領導接層的道德價值觀,而調查結果無關美國能否利用危機處理扮演領導角色。

