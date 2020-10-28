外媒：台灣是下任美國總統最大挑戰 中共為侵台已準備逾20年

對於美國下一任總統來說，台灣將成為最重要的地緣政治問題之一，圖為中國人民解放軍。（路透）

2020/10/28 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國準備要入侵台灣了嗎？目前在許多有關中國的論壇中，這個議題受到廣泛討論，然而，對於美國下一任總統來說，這也是最重要的地緣政治問題之一，中國領導人本月13日視察廣東省解放軍時，下令中共解放軍要「全心備戰」，部分媒體亦以頭條報導來暗示中共「即將」進行入侵。

據英國《BBC》報導，美中台三角關係數十年來都維持在僵局之中，中國將台灣視為「不可侵犯的領土」，而美國華府則認為任何決議都必須和平解決，但以目前情況來說，維持現狀的選項越來越難，英國倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生（Steve Tsang）表示，其中第一個面對到的問題就是習近平，曾銳生說，「習近平想要奪下台灣」。

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除此之外，「習近平希望在中共繼任領導人掌權前就奪下台灣」。美國史丹福大學中國軍事和安全政策研究員梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）表示，當習近平在2018年迎來可能的「終身任期」之後，霎時之間，「習近平針對台灣的發言都有了完全不同的意義」，而曾銳生指出，習近平認定自己是「偉大的歷史人物」，他的使命是得完成歷任中國領導人無法達到的事情。

因此，台灣變成習近平的最大目標，曾銳生對此解釋說，「鄧小平無法取得台灣，連毛主席也無法，倘若習近平奪下台灣，那他會比鄧小平及毛澤東更偉大」，習近平訂出的「偉大復興」完成時間是在2049年，也就是中共革命100週年，但依中國過去的發展看來，侵台時間有可能提前。

梅慧琳認為，「過去20年以來，多數人都在問，美國是否會保護盟友及夥伴，美國是否『會』援助台灣，一直是個待解決的問題。但隨著中共軍事能力更現代化，這個問題已轉變為，美國『能夠』援助台灣嗎？」，中共軍事現代化速度超過自身想像，或許不久之後，中共在侵台戰中就能擊敗美國，畢竟中國為此已著墨超過20年。

美國太平洋艦隊前情報局長法內爾（James Fanell）認為，2020至2030年這10年，是台灣最危險的時期，因為胡錦濤和習近平都要求共軍在2020年必須具備奪下台灣的能力。但是儘管如此，部分專家認為，中國仍會謹慎考慮美軍因素，從韓戰及科威特經驗來看，習近平知道，一旦衝突升級，美國被激起的精神是不可忽略的。

曾銳生認為，「美國軍事精神就是戰鬥、戰鬥跟戰鬥」，如果中國考慮到這點因素，他認為中共會更加謹慎評估，儘量減少錯估的可能性。當前美中關係已降至1989年天安門事件後最低點，從疫情、貿易戰、華為調查、相互關閉領事館及驅逐記者等，兩國都有聲音傳出要下任美國總統降低敵意，試圖恢復與中國的接觸。

不過，對於恢復美中接觸來看，「舊式的交往模式」已經失敗了，部分學者共識認為，下一任總統必須要找到新型的交往模式，除了更誠實更有力度之外，美國必須明確地展現其對亞洲盟國的義務和意圖，包含台灣在內。

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