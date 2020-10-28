歐巴馬小女兒嗨唱粗俗歌詞 TikTok影片瘋傳遭火速刪除

19歲的莎夏與朋友在TikTok上對嘴大唱美國饒舌團體「City Girls」的歌曲《Said Sum》，其歌詞包含不少粗話以及辱罵黑人的「N」開頭字眼。（擷取自推特）

2020/10/28 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕抖音海外版「TikTok」一名用戶，日前上傳了一段與一名女性同伴對嘴Rap的影片，然而，網友卻驚訝發現這名「女性同伴」是前美國總統歐巴馬的小女兒莎夏（Sasha Obama），她在影中對嘴喊出粗俗歌詞。事後，該支影片立刻遭刪除，不過備份影片已在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，19歲的莎夏與朋友在TikTok上對嘴大唱美國饒舌團體「City Girls」的歌曲《Said Sum》，其歌詞包含不少粗話以及歧視黑人的「N」開頭字眼。該影片原先由 TikTok 用戶@Cakethatsmg上傳，隨後，網友發現莎夏也在影片之中，立刻引發熱議，而TikTok上的影片隨即遭到刪除。不過，這並無法阻止網友將影片備份轉貼到推特上。

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目前相關影片最高已有超過150萬次點閱，部分網友痛批她不該唱這些粗俗的歌詞，不過，也有部分網友認為她的表演很棒，City Girls甚至轉貼了這支影片表示讚賞。也有網友指出，歐巴馬已經不再是總統，莎夏只是一名普通的大學生，希望大家不要如此高標準看待她。

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