TikTok倡組全球聯盟反有害內容 專家質疑為粉飾中國侵犯行徑

TikTok標誌與一張美國國旗的影像。（法新社）

2020/09/25 21:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國「字節跳動」公司短影片分享平台「抖音」國際版TikTok，遭美國政府封殺之際，臨危受命的TikTok臨時執行長帕帕斯（Vanessa Pappas）日前致函9家社群媒體公司負責人，號召合組全球聯盟，共同對抗有害內容。「美國之音」25日報導，TikTok此舉恐怕「醉翁之意不在酒」，有先發制人制定規範的意味。

帕帕斯21日致函臉書、Instagram、Google、YouTube、Twitter、Snapchat、Pinterest、Reddit、Twitch，提議簽署一份諒解備忘錄，鼓勵彼此警示社群平台上出現的極端暴力、色情等有害內容，降低人們接觸到這類資訊的機會。

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「美國之音」25日引述專家說法，認為TikTok在多國受到質疑的此刻，提出這項建議，除了維護公司聲譽，也與地緣政治有關。科技地緣政治顧問公司「創新未來中心」（Center for Innovating the Future）共同創辦人普拉卡什（Abishur Prakash）說，「字節跳動在設法為全球社群媒體產業奠定一個基礎，希望TikTok發揮新的領導作用，透過控制網路內容標準和規則，先發制人處理未來可能非常棘手的問題」。

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）科技與國家安全研究助理里柯寧（（Ainikki Riikonen）說，TikTok在做損害控制，但是他質疑該公司是否適合領導這樣的聯盟；德國馬歇爾基金會「保護民主聯盟」的新興科技研究員高曼（Lindsay Gorman）也說，若TikTok成為此聯盟領導者，將讓中國企業掌握更大權力制定規範，如同北京一連串企圖改寫網路規範、重塑國際秩序的動作，北京的極權價值觀將能以國家安全為由，壓制與人權、新聞獨立有關內容。

他認為，TikTok另一種企圖是，「用我們熟悉的自由價值觀和術語，以建立這些框架為幌子，粉飾在中國國內盛行的種種侵犯行為」。

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