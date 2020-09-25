為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    TikTok倡組全球聯盟反有害內容 專家質疑為粉飾中國侵犯行徑

    TikTok標誌與一張美國國旗的影像。（法新社）

    TikTok標誌與一張美國國旗的影像。（法新社）

    2020/09/25 21:50

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國「字節跳動」公司短影片分享平台「抖音」國際版TikTok，遭美國政府封殺之際，臨危受命的TikTok臨時執行長帕帕斯（Vanessa Pappas）日前致函9家社群媒體公司負責人，號召合組全球聯盟，共同對抗有害內容。「美國之音」25日報導，TikTok此舉恐怕「醉翁之意不在酒」，有先發制人制定規範的意味。

    帕帕斯21日致函臉書、Instagram、Google、YouTube、Twitter、Snapchat、Pinterest、Reddit、Twitch，提議簽署一份諒解備忘錄，鼓勵彼此警示社群平台上出現的極端暴力、色情等有害內容，降低人們接觸到這類資訊的機會。

    「美國之音」25日引述專家說法，認為TikTok在多國受到質疑的此刻，提出這項建議，除了維護公司聲譽，也與地緣政治有關。科技地緣政治顧問公司「創新未來中心」（Center for Innovating the Future）共同創辦人普拉卡什（Abishur Prakash）說，「字節跳動在設法為全球社群媒體產業奠定一個基礎，希望TikTok發揮新的領導作用，透過控制網路內容標準和規則，先發制人處理未來可能非常棘手的問題」。

    美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）科技與國家安全研究助理里柯寧（（Ainikki Riikonen）說，TikTok在做損害控制，但是他質疑該公司是否適合領導這樣的聯盟；德國馬歇爾基金會「保護民主聯盟」的新興科技研究員高曼（Lindsay Gorman）也說，若TikTok成為此聯盟領導者，將讓中國企業掌握更大權力制定規範，如同北京一連串企圖改寫網路規範、重塑國際秩序的動作，北京的極權價值觀將能以國家安全為由，壓制與人權、新聞獨立有關內容。

    他認為，TikTok另一種企圖是，「用我們熟悉的自由價值觀和術語，以建立這些框架為幌子，粉飾在中國國內盛行的種種侵犯行為」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美政府週五前須定TikTok生死 庫德洛：正在嚴格審查
    2020/09/25 10:48

    美政府週五前須定TikTok生死 庫德洛：正在嚴格審查
    TikTok交易案 彭博：美司法部長巴爾仍有國安疑慮
    2020/09/24 10:50

    TikTok交易案 彭博：美司法部長巴爾仍有國安疑慮

    亞昕南下插旗 昕見築打造苗北地標
    TikTok在美聘2.5萬人門檻高！專家指營收需大漲19倍
    2020/09/23 15:14

    TikTok在美聘2.5萬人門檻高！專家指營收需大漲19倍
    國際今日熱門
    「假裝輕生」引男友關心...年輕女子不小心弄死自己
    2020/09/24 23:21

    「假裝輕生」引男友關心...年輕女子不小心弄死自己

    川普禁止批判性種族理論 學界傳反對聲音
    2020/09/24 23:49

    川普禁止批判性種族理論 學界傳反對聲音

    中國十一國慶前夕再出庭 黃之鋒：屆時能否保釋仍是未知數
    2020/09/24 23:46

    中國十一國慶前夕再出庭 黃之鋒：屆時能否保釋仍是未知數

    武漢肺炎》鍾南山：大規模接種疫苗 還需1到2年時間
    2020/09/24 23:25

    武漢肺炎》鍾南山：大規模接種疫苗 還需1到2年時間

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播