美禁TikTok、微信 20日下架

美國十八日宣布，自二十日起，禁止下載WeChat與TikTok，但TikTok出售在美業務的最後期限，將展延至十一月十二日。 （法新社）

2020/09/19 05:30

TikTok在美交易禁令 期限延至11/12

〔編譯張沛元／綜合報導〕考量國家安全與資料隱私疑慮，美國川普政府十八日宣布，將自二十日起封殺中國手機應用程式WeChat（微信國際版）與TikTok（抖音國際版），使用者屆時將無法在美國的應用程式商店（App Store）下載這兩個手機應用程式；此外，華府要求TikTok出售在美業務的最後期限，則從本月二十日延至十一月十二日。

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蒐集龐大用戶資料 危及美國安

根據華爾街日報報導，商務部官員表示，這兩個應用程式都對美國造成類似的國安威脅，「它們都蒐集龐大的用戶資料，包括網路活動、所在位置，以及瀏覽和搜索歷程」，它們都是「中國軍民融合策略的積極參與者，而且遭受強制必須和中國共產黨的情報機構合作」。美國商務部長羅斯說，他是在川普總統八月六日下令檢討後，於四十五天檢討期限截止前做出此一禁用決定，「中國一直蒐集各種資料…，這正是我們企圖壓制的」。

紐約時報指出，美國此舉重擊這兩個廣受歡迎的中國應用程式。其中，WeChat被禁止下載後，將被禁止在美國對使用者提供轉帳或支付等服務，也禁止其他公司提供WeChat網頁代管、內容傳遞網路、網際網路中轉或對等互連等服務，或在美國於其他軟體或服務上使用WeChat的程式碼。

至於TikTok雖也面臨同樣的服務禁令，但從十一月十二日起生效，以便給予TikTok的中國母公司「字節跳動」更多時間出售其美國業務。TikTok在美國約有一億用戶，尤其廣受青少年歡迎。至於WeChat，根據八月初的統計數據，在美國平均每日有一千九百萬人使用。商務部強調，不會阻止美國用戶使用這兩個程式或強迫他們移除。羅斯說，基本上，TikTok在十一月十二日前將能保持完好無缺，對在美用戶而言，僅無法更新、升級TikTok。

甲骨文洽談收購TikTok 研究另設新公司

華府稍早以用戶數據疑「被送中」有國安疑慮為由，要求字節跳動出售TikTok在美業務，並以本月二十日為最後期限。字節跳動目前正與美商甲骨文（Oracle）洽談成立新公司TikTok Global，為TikTok在美業務解套；美國商務部表示，倘若TikTok在美業務獲得解決，川普總統可望解除對TikTok的禁令。

WeChat母公司騰訊與甲骨文，尚未對此發表評論。TikTok則表示反對並深感失望，將繼續堅持訴訟，維護公司的正當權益。根據路透報導，美國官員坦承禁令生效後仍有漏洞，例如美國民眾可到第三國或使用 「虛擬私人網路」（VPN）下載程式。

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