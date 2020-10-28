武漢肺炎》疫苗情報戰 傳以色列特務帶回中國疫苗進行研究

世界著名的以色列情報機構摩薩德傳出近期祕密入手中國製的武漢肺炎疫苗，以進行分析與研究，消息也獲多位以色列相關人士證實，不過以色列外交部與衛生部皆拒絕回應。圖為以色列研發中的疫苗。（法新社）

2020/10/28 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕世界著名的以色列情報機構摩薩德（Mossad）傳出近期祕密入手中國製的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，以進行分析與研究，消息也獲多位以色列相關人士證實，不過以色列外交部與衛生部皆拒絕回應。

根據以媒《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post） 揭露，在今年初武漢肺炎席捲全球之際，以色列急需迅速搶購醫療物資，有鑑於部分物資可能必須從沒有外交關係的阿拉伯國家入手，因此總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）緊急授權摩薩德統籌醫療物資的收集與採購；直到5月時摩薩德完成階段性任務後，才把採購醫療物資的責任交還給衛生部，不過尼坦雅胡也要求摩薩德保持待命狀態，以便因應下次可能的防疫任務。

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而第二次的防疫任務就是「武漢肺炎疫苗」，據消息指出，中國已搶先將未經嚴謹臨床實驗、對人體可能造成風險的疫苗對人群進行接種，以國認為武漢肺炎源於中國，且第一批確診者也出現在中國，因此中國在研發疫苗方面必定具有優勢，中國製疫苗有入手研究的必要；不過雖然中國與以國的外交關係良好，但以國的堅實盟友美國目前正與中國進行對抗之際，任何表態都可能有外交風險，因此由摩薩德秘密入手中國疫苗送回以國，以進行研究。

雖然以色列製的武漢肺炎疫苗「BriLife」將在下週進行初步人體實驗，但衛生部仍持續、積極向國外的疫苗研發商洽談，希望能採購疫苗，有知情的衛生部官員也表示，「政府在幕後進行了幾項外交努力，我們正在盡一切努力讓以色列公民能盡快獲取疫苗」；而以國衛生部與外交部面對這個消息，不是拒絕回應，就是把問題丟給總理辦公室。

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