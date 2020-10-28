武漢肺炎》疫苗情報戰 傳以色列特務帶回中國疫苗進行研究
〔即時新聞／綜合報導〕世界著名的以色列情報機構摩薩德（Mossad）傳出近期祕密入手中國製的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，以進行分析與研究，消息也獲多位以色列相關人士證實，不過以色列外交部與衛生部皆拒絕回應。
根據以媒《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post） 揭露，在今年初武漢肺炎席捲全球之際，以色列急需迅速搶購醫療物資，有鑑於部分物資可能必須從沒有外交關係的阿拉伯國家入手，因此總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）緊急授權摩薩德統籌醫療物資的收集與採購；直到5月時摩薩德完成階段性任務後，才把採購醫療物資的責任交還給衛生部，不過尼坦雅胡也要求摩薩德保持待命狀態，以便因應下次可能的防疫任務。
請繼續往下閱讀...
而第二次的防疫任務就是「武漢肺炎疫苗」，據消息指出，中國已搶先將未經嚴謹臨床實驗、對人體可能造成風險的疫苗對人群進行接種，以國認為武漢肺炎源於中國，且第一批確診者也出現在中國，因此中國在研發疫苗方面必定具有優勢，中國製疫苗有入手研究的必要；不過雖然中國與以國的外交關係良好，但以國的堅實盟友美國目前正與中國進行對抗之際，任何表態都可能有外交風險，因此由摩薩德秘密入手中國疫苗送回以國，以進行研究。
雖然以色列製的武漢肺炎疫苗「BriLife」將在下週進行初步人體實驗，但衛生部仍持續、積極向國外的疫苗研發商洽談，希望能採購疫苗，有知情的衛生部官員也表示，「政府在幕後進行了幾項外交努力，我們正在盡一切努力讓以色列公民能盡快獲取疫苗」；而以國衛生部與外交部面對這個消息，不是拒絕回應，就是把問題丟給總理辦公室。