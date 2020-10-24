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    總統才拒買中國武肺疫苗！ 巴西國衛局2天後批准進口

    巴西總統波索納洛（見圖）21日宣布不買中國的武漢肺炎疫苗，但巴西國家衛生監督局在23日宣布，已批准進口中國科興生物還在研發的一款疫苗「CoronaVac」。（本報合成）

    巴西總統波索納洛（見圖）21日宣布不買中國的武漢肺炎疫苗，但巴西國家衛生監督局在23日宣布，已批准進口中國科興生物還在研發的一款疫苗「CoronaVac」。（本報合成）

    2020/10/24 21:25

    〔即時新聞／綜合報導〕髮夾彎？巴西在當地時間20日宣布將中國科興生技（Sinovac Biotech）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗「CoronaVac」納入國家防疫計畫內，但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）21日宣布不會購買中國製疫苗。沒想到巴西國家衛生監督局（Anvisa）23日發布聲明指出，已批准進口600萬劑該疫苗。

    綜合巴西媒體報導，巴西政府當地時間20日宣布，除了阿斯特捷利康（AstraZeneca）和英國牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗之外，中國科興生技（Sinovac Biotech）的疫苗「CoronaVac」也將納入了國家防疫計畫內。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）更指出，聯邦政府已經同意購買4600萬劑科興疫苗。

    但總統波索納洛21日卻宣布，不會採購中國科興生技的疫苗「CoronaVac」，他還在推特發文強調，「對我國政府而言，任何疫苗在提供給民眾之前，必須先由衛生部科學證明並經認證。」

    但巴西國家衛生監督局23日發聲明表示，已「特許」批准中國科興生技的研究夥伴、聖保羅的布坦坦研究所（Instituto Butantan）進口600萬劑尚在研發的疫苗「CoronaVac」，進行第三階段臨床試驗。

    聲明也強調，該疫苗在取得使用許可前，不得讓民眾接種，「若證明疫苗有效，布坦坦研究所將會負責在當地生產這款疫苗」。

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    巴西總統波索納洛（見圖）21日宣布不買中國的武漢肺炎疫苗，但巴西國家衛生監督局在23日宣布，已批准進口中國科興生物還在研發的一款疫苗「CoronaVac」。（歐新社、法新社資料照；本報合成）

    巴西總統波索納洛（見圖）21日宣布不買中國的武漢肺炎疫苗，但巴西國家衛生監督局在23日宣布，已批准進口中國科興生物還在研發的一款疫苗「CoronaVac」。（歐新社、法新社資料照；本報合成）

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