謠言終結站》網傳以色列將量產武肺疫苗 查核中心：錯誤

網傳「以色列領先全世界」，稱以色列完成武漢肺炎「解毒劑」研發，並且進入量產商業化階段，「台灣事實查核中心」今天證實這是「錯誤訊息」。（路透）

2020-07-21 16:46:34

〔即時新聞／綜合報導〕近期在社群平台及通訊軟體上流傳一段訊息，指出「以色列領先全世界」，完成武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「解毒劑」研發，並且進入量產商業化階段，因此以色列全國解封，取消所有旅行及出國限制。對此，「台灣事實查核中心」今天證實這是「錯誤訊息」。

「台灣事實查核中心」今天發佈事實查核報告指出，網傳以色列完成武漢肺炎「解毒劑」研發，並查證傳言所附之連結，根據該連結《猶加敦時報》7月10日的英文報導內容，網傳訊息內所稱的「解毒劑」應為抗體（antibody）。

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針對量產一事，查核中心進一步透過《猶加敦時報》報導內容連至以色列國防部推特5月6日發文，並將文章交由新興科技媒體中心助理研究員林毓傑協助解讀指出，以色列國防部當時宣佈，「以色列生物研究中心成功分離出新冠病毒的抗體」。

文中提到3個重點，包含它是「單株抗體」、它有「中和病毒的功能」以及「抗體在侵略性的新冠病毒能明顯被檢驗出來」，而以色列生物研究中心的確有在5月20日發佈新聞稿指出，已成功申請抗體專利，擬跟國際製藥大廠合作，進行量產。綜合以上所述，以色列目前進度僅為找到抗體，並「尋求應用於量產疫苗」。

另外，以色列雖於5月解禁，不過以色列7月17日發佈新聞稿指出，以色列將從17日當天下午5點起實施第2波封鎖，將關閉餐廳及健身房等設施。針對旅遊限制措施等，以色列20日最新規定仍禁止醫護人員出國，對一般民眾則沒有限制，不過當局仍然呼籲民眾避免出國，因此，查核中心證實網傳訊息為錯誤訊息。

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