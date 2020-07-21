為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    謠言終結站》網傳以色列將量產武肺疫苗 查核中心：錯誤

    網傳「以色列領先全世界」，稱以色列完成武漢肺炎「解毒劑」研發，並且進入量產商業化階段，「台灣事實查核中心」今天證實這是「錯誤訊息」。（路透）

    網傳「以色列領先全世界」，稱以色列完成武漢肺炎「解毒劑」研發，並且進入量產商業化階段，「台灣事實查核中心」今天證實這是「錯誤訊息」。（路透）

    2020-07-21 16:46:34

    〔即時新聞／綜合報導〕近期在社群平台及通訊軟體上流傳一段訊息，指出「以色列領先全世界」，完成武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「解毒劑」研發，並且進入量產商業化階段，因此以色列全國解封，取消所有旅行及出國限制。對此，「台灣事實查核中心」今天證實這是「錯誤訊息」。

    「台灣事實查核中心」今天發佈事實查核報告指出，網傳以色列完成武漢肺炎「解毒劑」研發，並查證傳言所附之連結，根據該連結《猶加敦時報》7月10日的英文報導內容，網傳訊息內所稱的「解毒劑」應為抗體（antibody）。

    針對量產一事，查核中心進一步透過《猶加敦時報》報導內容連至以色列國防部推特5月6日發文，並將文章交由新興科技媒體中心助理研究員林毓傑協助解讀指出，以色列國防部當時宣佈，「以色列生物研究中心成功分離出新冠病毒的抗體」。

    文中提到3個重點，包含它是「單株抗體」、它有「中和病毒的功能」以及「抗體在侵略性的新冠病毒能明顯被檢驗出來」，而以色列生物研究中心的確有在5月20日發佈新聞稿指出，已成功申請抗體專利，擬跟國際製藥大廠合作，進行量產。綜合以上所述，以色列目前進度僅為找到抗體，並「尋求應用於量產疫苗」。

    另外，以色列雖於5月解禁，不過以色列7月17日發佈新聞稿指出，以色列將從17日當天下午5點起實施第2波封鎖，將關閉餐廳及健身房等設施。針對旅遊限制措施等，以色列20日最新規定仍禁止醫護人員出國，對一般民眾則沒有限制，不過當局仍然呼籲民眾避免出國，因此，查核中心證實網傳訊息為錯誤訊息。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    號稱全球最快！牛津大學疫苗初期臨床測試者均有免疫反應
    2020-07-20 23:06

    號稱全球最快！牛津大學疫苗初期臨床測試者均有免疫反應
    武漢肺炎》孟加拉批准中國進行疫苗臨床試驗 將招4200人進行實驗
    2020-07-20 15:29

    武漢肺炎》孟加拉批准中國進行疫苗臨床試驗 將招4200人進行實驗
    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心

    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心
    武漢肺炎》控俄涉入駭客攻擊疫苗實驗室 英外相：過分
    2020-07-19 23:51

    武漢肺炎》控俄涉入駭客攻擊疫苗實驗室 英外相：過分
    謠言終結站》香港移入確診趴趴走？指揮中心：不實訊息已送辦
    2020-07-19 16:57

    謠言終結站》香港移入確診趴趴走？指揮中心：不實訊息已送辦
    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼

    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 19:11

    敘利亞汽車炸彈爆炸已知5死 肇禍凶手仍成謎

    2020-07-21 00:53

    網路結盟影響國際政治？#TweetForTaiwan挺台用戶大分析

    2020-07-20 18:33

    洪災疫情都先隱身 習近平何時露面視察受矚目

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播