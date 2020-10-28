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    謠言終結站》台灣軍機差點被共機包圍？ 查核中心：假的

    共機擾台，相關謠言也滿天飛。圖為我國空軍2月派F16（左）全程緊貼共機監控。（資料照，國防部提供）

    共機擾台，相關謠言也滿天飛。圖為我國空軍2月派F16（左）全程緊貼共機監控。（資料照，國防部提供）

    2020/10/28 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕假消息滿天飛，民眾要小心！近來，網傳「9月22日，日本TBS電視臺披露了一則驚人消息，3架經國號戰機差點被12架解放軍殲16戰機包了餃子」一事，經查證為「錯誤」訊息。

    通訊軟體、社群平台自10月21日起，流傳一段3分10秒的剪輯影片，搭配訊息宣稱，「發生在花蓮外海上空，台灣媒體沒有發布的新聞」、「9月22日，日本TBS電視臺披露了一則驚人消息，大陸解放軍戰機與臺灣空軍戰機在臺灣花蓮西南8公里空域發生了激烈的對峙」、「3架經國號戰機差點被12架解放軍殲16戰機『包了餃子』，要不是大陸克制，臺灣這3架戰機早已『屍沉大海』」。此傳言最早為文字版，自9月23日開始流傳。

    對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，該影片部份挪用自新聞畫面，但與原始報導無關，而網傳影片的口白與影片畫面也不相符，儘管其宣稱消息來自日媒《TBS電視台》與台媒《TVBS》，但兩家媒體都查無此報導，國防部軍事新聞處也表示，當天確實有中國軍機進入台灣空域，但並沒有「台灣軍機被包圍」等狀況發生，且傳言宣稱的中國軍機機型、軍機數量與事發地點皆與實際狀況不符。因此，網傳影片內容為捏造的「錯誤」訊息。

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