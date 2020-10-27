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    「紐約時報」批右翼陰謀 「大紀元時報」反批紐時袒護中共

    2020/10/27 01:26
    美國紐約時報發表長篇調查報導，指稱具有法輪功背景的大紀元時報已成為「散播虛假資訊的重要右翼媒體」。大紀元時報隨即反批紐時充滿偏見，淡化中共迫害人權。（截自紐約時報網站）

    美國紐約時報發表長篇調查報導，指稱具有法輪功背景的大紀元時報已成為「散播虛假資訊的重要右翼媒體」。大紀元時報隨即反批紐時充滿偏見，淡化中共迫害人權。（截自紐約時報網站）

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，向來被視為親自由派的美國「紐約時報」24日發表長篇調查報導，指控具法輪功背景的「大紀元時報」（The Epoch Times），藉由積極的社群媒體戰略，散播對尋求連任的川普有利的聳動陰謀論，已成為「散播虛假資訊的重要右翼媒體」。大紀元時報隨即反批紐約時報充滿偏見、斷章取義，「正中中共下懷」。

    紐時在這篇題為「大紀元時報如何建立龐大的影響力機器」（How The Epoch Times Created a Giant Influence Machine）的報導中指出，當年在街頭免費派發的大紀元時報，已發展成重要的「反中和親川普的媒體帝國」。作者羅斯（Kevin Roose）指出，大紀元時報將川普視為法輪功與中國共產黨激烈鬥爭中的盟友，因而對美國政治的報導變得更黨派化，有更多篇幅明確支持川普，並批評其反對者。

    文中提及，與此同時，大紀元時報還著重發展社群媒體戰略，包括在臉書上創建數十個帳戶，張貼熱門影片吸引讀者，據此擴大訂閱量，並將流量帶回新聞報導，如今，大紀元時報已成為擁有數千萬粉絲的重要右翼媒體，是擁有全球影響力的「虛假資訊傳播機器」。

    紐約時報指稱大紀元時報已成為「散播虛假資訊的重要右翼媒體」，大紀元隨即反批紐時充滿偏見，淡化中共侵犯人權。（截自大紀元時報網站）

    紐約時報指稱大紀元時報已成為「散播虛假資訊的重要右翼媒體」，大紀元隨即反批紐時充滿偏見，淡化中共侵犯人權。（截自大紀元時報網站）

    對此，大紀元時報隨即在25日發表題為「大紀元回應紐時不實報導：輕事實 重偏見」的文章反擊。文中指出，羅斯為了寫這篇文章至少花了8個月時間，但結果令人失望，未公正描述大紀元時報做為新興媒體的形象，卻以不合事實、含沙射影和歪曲報導的方式，企圖抹黑競爭對手，「讓人對這篇文章背後的意圖產生疑問」。

    該文指出，羅斯對大紀元時報批評中共及其不斷侵犯人權的立場特別不滿，他淡化對虐待行為的描述，聲稱這些報導「過於誇張」，這種對中共不同尋常的辯護和姑息，在道德上是可質疑的，因為紐時多年來一直尋求擴大進入中國市場的機會，並接受中國國有媒體數百萬美元的廣告收入。

    大紀元時報反控羅斯帶有個人偏見，誣指大紀元時報與右翼政治網站「美國日報」（America Daily）有關，甚至為右翼團體「匿名者Q」（QAnon）陰謀論宣傳，散播歪曲「選民欺詐」和「黑人的命也是命」（BLM）運動的說法，訪問流亡美國的中國富商郭文貴後，卻完全未收錄他對大紀元時報的正面看法，試圖「淡化」中共對法輪功的迫害，「這正中中共的下懷，多年來中共一直致力於影響美國媒體。這樣的文章對中共來說極有價值，因為可以利用這些文章進行內部宣傳，為其持續的迫害辯護。」

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