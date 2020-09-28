被爆15年有10年沒繳任何稅 川普批紐時假新聞

《紐約時報》報導指出，但根據稅務資料顯示，美國總統川普在過去15年內有10年上繳的所得稅都是0元，2016及2017年繳交給國家的所得稅一共只有1500美元。（路透）

2020/09/28 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》報導指出，美國總統川普雖然被認為是房地產鉅富，但根據稅務資料顯示，他在過去15年內有10年上繳的所得稅都是0元，2016及2017年繳交給國家的所得稅一共只有1500美元（約新台幣4萬3891元）。對此川普則駁斥是假新聞，但並未提供具體細節。

距離美國總統大選只剩一個多月，《紐約時報》27日報導指出，總統川普身家達到25億美元，但在過去15年內卻有10年完全沒有繳納所得稅，且在當選總統以及就任總統的第一年（2016和2017年），一共只繳了1500美元（約新台幣4萬3891元）的所得稅金。報導指出，川普在2018年聲稱虧損4740萬美元，但當年實際所得高達4億3490萬美元；且先前也曾向國稅局聲稱營收有巨大損失，並藉此獲得7290萬美元的退稅。

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針對報導內容，川普則稱完全是假新聞，並指控紐時報導是捏造的。川普集團律師雖發表聲明，稱川普過去十年繳了好幾百萬美元所得稅，但聲明中並未提供詳細資料，過往川普也都拒絕公布他的稅務資料。《紐時》也反駁，指聲明中所指的稅，包含了營業稅、醫療稅等其他稅務，並非「個人所得稅」。

事實上，美國國稅局（IRS）已經開始進行審查，爭點也在申報巨額虧損後收到的7290萬美元退稅的合法性，若最終發現申報不實，川普可能得補繳超過一億美元稅款。

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