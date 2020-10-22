紐時爆川普覬覦中國市場 10年無成

美國總統川普廿日在賓州伊利國際機場造勢固票，吸引大批支持者到場。（法新社）

2020/10/22 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕積極爭取下月三日大選連任的美國共和黨籍總統川普，一週以來緊咬紐約郵報十五日揭露民主黨總統候選人拜登次子杭特與中國企業交好一事，指控拜登為此在中國面前成了軟腳蝦。但上月質疑川普長年投資失利且過去十五年來有十年沒付過所得稅的美國紐約時報，廿日根據同一批稅務資料分析指出，川普其實也一直覬覦中國市場，並曾展開多項計畫，只是通通鎩羽而歸。

紐時廿日指出，川普的經商歷史也充斥大量海外金融交易，且部分涉及中國政府，包括至少二○○六年起十年間在中國陸續進行幾項商業計畫、為此開了至少五家小公司，於中國設立商業辦事處，也剛好在他四年前初次競選總統期間，一六年曾試圖與中國國有企業「國家電網」合作，只是全部無疾而終。

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在中開戶？辦事處營運所需

分析上月廿七日揭露的稅務資料後，紐時也確定川普仍持有美國以外的三國銀行帳戶，除英國、愛爾蘭，另一個就是中國；但中國帳戶在負責推動川普對中國商業野心的「川普國際飯店管理有限責任公司」名下，依法可不列入川普須披露的個人財務報告。不過，該公司一三至一五年期間，對中國繳稅十八萬八五六一美元，財務報表顯示，一七年營收約一七五九萬美元，超過前五年總和，大部分卻成了川普口中的「管理費用和其他合約款項」；而在他從資本與金融收支提走一五一○萬美元的同時，公司聲稱只在中國賺到數千美元。

對此，川普集團執行副總裁暨首席法務官加騰回應表示，紐時報導「純屬臆測」，川普旗下上述企業為了探索亞洲市場潛力，才在中國設立辦事處；又因須支付在中國開展業務的相關稅負，而在上述中國銀行的美國分行開戶。不過，沒有任何具體交易、買賣或其他商業活動，辦事處自一五年來一直處於閒置狀態；該銀行帳戶雖可使用，但從未用於其他任何目的。不過，加騰未透露銀行名稱。但紐時暗示中國最大國有商業銀行「中國工商銀行」（ICBC）有嫌疑，因ICBC直至去年還租用川普大樓三層，川普為豐厚租約，甘受利益衝突質疑。

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