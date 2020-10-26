拜登穩了？ 中國學者舉10大理由：川普會壓倒性勝出

美國總統大選進入倒數時刻，目前民主黨候選人拜登（圖右）民調微幅領先美國總統川普（圖左）。（美聯社）

2020/10/27 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕北京心裡有數了？美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）雖然家族醜聞纏身，但目前民調仍微幅領先現任總統川普。對此，中國鷹派媒體26日刊登了旅美學者吳旭分析文章，認為川普支持者多為隱性、對手欠缺個人魅力等10大原因，他認為，川普將以壓倒性優勢連任成功。

美國亞利桑那州立大學政治傳播學教授吳旭26日在中國鷹派媒體《觀察者網》刊文，他指出，目前美國《CNN》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等幾家「逢川普必反」的大牌主流媒體，幾乎一至堅定地認為拜登穩操勝券，必將把川普趕出白宮，但他觀察，美國的民調，特別是針對川普的部分，有許多抽樣和問題設計缺陷，無法準確、客觀、公正地還原和呈現真正民意；且許多川粉不願公開真實立場，怕引來批評，這不僅造成民調不準確，還可能與真實結果完全相反。

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「撇除民調，還有多項指標可探測選民真實意向。」吳旭分析，從註冊選民人數、競選聲勢、股市表現、兩黨凝聚力來看，川普皆有優勢；若從關鍵議題分析，多項民調顯示，美國人最關注的議題是法律與秩序（占比逾40％），第2名是重振經濟（占比逾30％），並不是疫情僅排第3（占比15％），而前2名正好是川普的強項。

吳旭提到，川普2016的幾大政見中，在這4年任內多數獲得實踐，包括從伊拉克與阿富汗撤軍、在美墨邊境修牆、退出《巴黎氣候協定》等，比許多政客信口開河，川普確實說到做到。

吳旭還說，拜登在2008年黨內初選敗給前總統歐巴馬、2016年又輸給前國務卿希拉蕊，12年過去，民主黨這次沒有戰力足夠的大將，才把年近八十的拜登請了出來。

吳旭強調，雖然因為郵寄投票暴增和疫情的影響，今年美國大選的最終結果會出現一定時間的延遲，甚至部分地區會因為選票結果引發爭議，但他認為川普最終仍能以壓倒性優勢擊敗拜登，順利獲得連任。

吳旭列出的10大觀察指標分別有： 一、共和黨註冊選民較4年前新增人數遠勝民主黨 二、競選集會的聲勢與規模與拜登天壤之別 二、依歷史經驗股市連創新高幾乎都連任 四、黨派凝聚力和向心團結性 五、精準掌握選民最關注議題 六、獲黑人與少數族裔的支持度破共和黨紀錄 七、競選支票兌現比例高 八、隱性支持者 九、對手太弱 十、美國人不認為因應疫情失誤該怪川普

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