為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登穩了？ 中國學者舉10大理由：川普會壓倒性勝出

    美國總統大選進入倒數時刻，目前民主黨候選人拜登（圖右）民調微幅領先美國總統川普（圖左）。（美聯社）

    美國總統大選進入倒數時刻，目前民主黨候選人拜登（圖右）民調微幅領先美國總統川普（圖左）。（美聯社）

    2020/10/27 00:55

    〔即時新聞／綜合報導〕北京心裡有數了？美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）雖然家族醜聞纏身，但目前民調仍微幅領先現任總統川普。對此，中國鷹派媒體26日刊登了旅美學者吳旭分析文章，認為川普支持者多為隱性、對手欠缺個人魅力等10大原因，他認為，川普將以壓倒性優勢連任成功。

    美國亞利桑那州立大學政治傳播學教授吳旭26日在中國鷹派媒體《觀察者網》刊文，他指出，目前美國《CNN》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等幾家「逢川普必反」的大牌主流媒體，幾乎一至堅定地認為拜登穩操勝券，必將把川普趕出白宮，但他觀察，美國的民調，特別是針對川普的部分，有許多抽樣和問題設計缺陷，無法準確、客觀、公正地還原和呈現真正民意；且許多川粉不願公開真實立場，怕引來批評，這不僅造成民調不準確，還可能與真實結果完全相反。

    「撇除民調，還有多項指標可探測選民真實意向。」吳旭分析，從註冊選民人數、競選聲勢、股市表現、兩黨凝聚力來看，川普皆有優勢；若從關鍵議題分析，多項民調顯示，美國人最關注的議題是法律與秩序（占比逾40％），第2名是重振經濟（占比逾30％），並不是疫情僅排第3（占比15％），而前2名正好是川普的強項。

    吳旭提到，川普2016的幾大政見中，在這4年任內多數獲得實踐，包括從伊拉克與阿富汗撤軍、在美墨邊境修牆、退出《巴黎氣候協定》等，比許多政客信口開河，川普確實說到做到。

    吳旭還說，拜登在2008年黨內初選敗給前總統歐巴馬、2016年又輸給前國務卿希拉蕊，12年過去，民主黨這次沒有戰力足夠的大將，才把年近八十的拜登請了出來。

    吳旭強調，雖然因為郵寄投票暴增和疫情的影響，今年美國大選的最終結果會出現一定時間的延遲，甚至部分地區會因為選票結果引發爭議，但他認為川普最終仍能以壓倒性優勢擊敗拜登，順利獲得連任。

    吳旭列出的10大觀察指標分別有：

    一、共和黨註冊選民較4年前新增人數遠勝民主黨

    二、競選集會的聲勢與規模與拜登天壤之別

    二、依歷史經驗股市連創新高幾乎都連任

    四、黨派凝聚力和向心團結性

    五、精準掌握選民最關注議題

    六、獲黑人與少數族裔的支持度破共和黨紀錄

    七、競選支票兌現比例高

    八、隱性支持者

    九、對手太弱

    十、美國人不認為因應疫情失誤該怪川普

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普猛打拜登兒「腐敗醜聞」 俄國總統普廷說話了
    2020/10/26 20:57

    川普猛打拜登兒「腐敗醜聞」 俄國總統普廷說話了
    谷歌翻譯出包！ 將拜登敗選翻譯成當選 共和黨高層怒了
    2020/10/25 00:46

    谷歌翻譯出包！ 將拜登敗選翻譯成當選 共和黨高層怒了

    百貨週年慶三攻略 聯邦卡好給利
    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入
    2020/10/24 18:11

    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入
    昔稱與「與杭特是朋友」 謝國樑急撇：少他一個朋友不算少
    2020/10/23 16:54

    昔稱與「與杭特是朋友」 謝國樑急撇：少他一個朋友不算少
    自曝看過拜登兒硬碟內容 白宮記者︰有好幾個未成年人照片
    2020/10/22 22:19

    自曝看過拜登兒硬碟內容 白宮記者︰有好幾個未成年人照片
    美「關鍵6州」民調出爐！ 《路透》：拜登賓州支持率急墜
    2020/10/20 17:16

    美「關鍵6州」民調出爐！ 《路透》：拜登賓州支持率急墜
    國際今日熱門
    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火
    2020/10/26 06:23

    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火 影片

    杭特「電郵門」14歲少女身分曝光！白宮記者里昂：他哥哥的女兒
    2020/10/26 06:09

    杭特「電郵門」14歲少女身分曝光！白宮記者里昂：他哥哥的女兒 影片

    剛見過美國務次卿柯拉克 保加利亞總理證實染疫
    2020/10/26 06:40

    剛見過美國務次卿柯拉克 保加利亞總理證實染疫

    武漢肺炎疫情不止 保加利亞總理巴里索夫確診
    2020/10/26 01:45

    武漢肺炎疫情不止 保加利亞總理巴里索夫確診

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播