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    馬克宏槓上穆斯林 中東國家抵制法國商品

    法國總統馬克宏言論激怒穆斯林國家，科威特商家將法國美妝商品下架。（路透）

    法國總統馬克宏言論激怒穆斯林國家，科威特商家將法國美妝商品下架。（路透）

    2020/10/26 15:45

    〔即時新聞／綜合報導〕法國一名歷史教師帕蒂（Samuel Paty）日前在課堂中分享伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫，慘遭極端主義分子斬首，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日加強對穆斯林的行動，並強調「不會因此停止刊登諷刺漫畫」，引發中東國家不滿，紛紛抵制法國品牌商品。

    綜合外媒報導，法國爆發斬首案後，總統馬克宏表示，帕蒂遇害是因為「伊斯蘭主義者要奪走法國的未來」，並支持刊登諷刺漫畫的行為，相關言論激怒以穆斯林人口為多數的中東國家。在科威特、約旦和卡達都出現商店將法國商品下架的情況，利比亞、敘利亞和加薩地區則出現抗議活動。

    法國外交部25日表示，「激進的少數人正在煽動毫無根據的抵制」，呼籲中東國家停止相關行為。馬克宏的相關言論和行為也引發部分國家元首的不滿，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）和巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）都公開批評，指責馬克宏不尊重「信仰自由」，並使法國數百萬穆斯林被邊緣化。

    據報導，科威特共70多個機構組成的「消費者合作社聯盟（Union of Consumer Co-operative Societies）」，下令抵制法國商品，約旦、卡達等地許多超市貨架上的法國食品、美妝產品等全數被下架。聯盟表示，相關行為是為了回應對先知穆罕默德的「反覆侮辱」，相關話題也在網路引起熱議。

    馬克宏則在25日晚間推文表示，「法國永遠不會屈服於伊斯蘭激進份子」，國家本著和平精神尊重所有差異性，但不會接受仇恨言論，並將捍衛合理的辯論，法國將永遠和人類尊嚴及普世價值站在同一陣線。

    法國總統馬克宏言論引起中東國家不滿，約旦購物將放有法國產品的層架全部遮蓋。（路透）

    法國總統馬克宏言論引起中東國家不滿，約旦購物將放有法國產品的層架全部遮蓋。（路透）

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