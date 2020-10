馬克宏槓上穆斯林 中東國家抵制法國商品

2020/10/26 15:45

〔即時新聞/綜合報導〕法國一名歷史教師帕蒂(Samuel Paty)日前在課堂中分享伊斯蘭先知穆罕默德的漫畫,慘遭極端主義分子斬首,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)近日加強對穆斯林的行動,並強調「不會因此停止刊登諷刺漫畫」,引發中東國家不滿,紛紛抵制法國品牌商品。

綜合外媒報導,法國爆發斬首案後,總統馬克宏表示,帕蒂遇害是因為「伊斯蘭主義者要奪走法國的未來」,並支持刊登諷刺漫畫的行為,相關言論激怒以穆斯林人口為多數的中東國家。在科威特、約旦和卡達都出現商店將法國商品下架的情況,利比亞、敘利亞和加薩地區則出現抗議活動。

法國外交部25日表示,「激進的少數人正在煽動毫無根據的抵制」,呼籲中東國家停止相關行為。馬克宏的相關言論和行為也引發部分國家元首的不滿,土耳其總統艾多根(Recep Tayyip Erdogan)和巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)都公開批評,指責馬克宏不尊重「信仰自由」,並使法國數百萬穆斯林被邊緣化。

據報導,科威特共70多個機構組成的「消費者合作社聯盟(Union of Consumer Co-operative Societies)」,下令抵制法國商品,約旦、卡達等地許多超市貨架上的法國食品、美妝產品等全數被下架。聯盟表示,相關行為是為了回應對先知穆罕默德的「反覆侮辱」,相關話題也在網路引起熱議。

馬克宏則在25日晚間推文表示,「法國永遠不會屈服於伊斯蘭激進份子」,國家本著和平精神尊重所有差異性,但不會接受仇恨言論,並將捍衛合理的辯論,法國將永遠和人類尊嚴及普世價值站在同一陣線。

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values.