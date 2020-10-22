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    法教師遭恐攻斬首案情曝光 2學生出賣老師只為萬元酬勞

    法國各地連日有集會悼念被殺教師。（法新社）

    法國各地連日有集會悼念被殺教師。（法新社）

    2020/10/22 15:04

    〔即時新聞／綜合報導〕法國一名歷史教師帕蒂（Samuel Paty）在課堂中分享伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，慘遭極端主義分子在學校附近斬首，震驚全法。負責本案的檢查官表示，兇嫌下手前曾向帕蒂的兩個學生支付300歐元（約合新台幣1萬元）的報酬，要求他們指認老師，這兩名未成年的學生如今恐面臨合謀恐怖主義殺人罪的指控。

    根據英國廣播公司（BBC）報導，負責本案的法國檢察官里卡德（Jean-Francois Ricard）表示，47歲的歷史教師帕蒂10月6日在課堂上首次分享先知穆罕默德的諷刺漫畫之前，先是向全班學生表明，接下來的內容含有敏感內容，若有穆斯林學生認為自己可能會被冒犯，則可自由離開教室，在等候一段時間後，帕蒂便開始播放相關漫畫。

    里卡德指出，帕蒂的作為讓他成為伊斯蘭教極端教義分子、18歲俄羅斯男子安佐洛夫（Abdullakh Anzorov）的目標，由於安佐洛夫不知道帕蒂的長相，便找來他班上兩名學生幫忙，3人在校外守候了2個多小時，直到帕蒂現身為止。

    法國檢方透露，上述兩名學生分別為14、15歲，他們從兇手處收取300歐元的酬勞，負責在帕蒂走出校園時辨識其身分，據稱，安佐洛夫當時向他們承諾只會辱罵、痛毆帕蒂一頓，並逼迫他對著鏡頭道歉，沒想到最終卻以悲劇收場，而安佐洛夫隨後也遭警方槍擊不治身亡。

    檢方初步認定，上述兩名姓名保密的未成年學生與老師的死亡有因果關係，擬以合謀恐怖主義殺人等罪名起訴，是本案共7名被告其中2人。

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