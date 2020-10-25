為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    土耳其總統嗆馬克宏該去看心理醫生 法國怒召回大使抗議

    土耳其總統艾多根（左）在公開場合酸法國總統馬克宏（右）該去看心理醫生，法國因此召回大使抗議。（法新社）

    土耳其總統艾多根（左）在公開場合酸法國總統馬克宏（右）該去看心理醫生，法國因此召回大使抗議。（法新社）

    2020/10/25 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕法國一名歷史教師帕蒂（Samuel Paty）日前在課堂中分享《查理週刊》對伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，慘遭伊斯蘭教極端主義者在巴黎市郊斬首，法國總統馬克宏下令加強對極端主義的行動，打擊「伊斯蘭分離主義」，引發土耳其不滿，土耳其總統艾多根酸馬克宏該去看心理醫生，法國因此召回大使抗議。

    《路透》報導 ，法國一名歷史教師帕蒂因分享伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，慘遭激進穆斯林份子斬首，法國政府近日加強對極端主義的行動，當局同日也下令關閉巴黎郊外的清真寺，法國總統馬克宏強調要打擊「伊斯蘭分離主義」。

    土耳其總統艾多根不滿法國舉動，艾多根在公開演說中怒酸馬克宏，稱「這個叫馬克宏的人對伊斯蘭與穆斯林有什麼意見？馬克宏需要接受心理治療」，他補充道：「對於一個不了解信仰自由，且以這種方式對待國家內數百萬名不同信仰人們的元首，我還能說什麼呢？」

    此言一出，法國立刻宣布召回駐土耳其大使作為抗議，馬克宏辦公室表示「憤怒與侮辱不是一種方法」。

    報導指出，儘管同為北約的一員，法國與土耳其已經在東地中海、敘利亞、利比亞以及亞美尼亞與亞塞拜然衝突等多個議題上出現矛盾，雙邊關係陷入低谷，法國也發現到土耳其沒有在教師斬首案後發來慰問。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》武肺確診紀錄不斷刷新 WHO：北半球處境艱難
    2020/10/24 18:08

    健康網》武肺確診紀錄不斷刷新 WHO：北半球處境艱難
    法國外長:挺台灣參與國際組織
    2020/10/24 05:30

    法國外長:挺台灣參與國際組織

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    恐比首波疫情還恐怖！ 法流行病學家：武肺病毒天冷時傳播更快
    2020/10/23 20:06

    恐比首波疫情還恐怖！ 法流行病學家：武肺病毒天冷時傳播更快
    法國大規模宵禁影響4600萬人 財長料損失680億元
    2020/10/23 17:55

    法國大規模宵禁影響4600萬人 財長料損失680億元

    消費旺季 投資正當時
    國際今日熱門
    真的變「習NN」? 資深媒體人質疑不報「電郵門」 節目通告秒被取消
    2020/10/24 16:35

    真的變「習NN」? 資深媒體人質疑不報「電郵門」 節目通告秒被取消

    龐皮歐調停「雙亞」戰火 隔日納克地區再爆衝突
    2020/10/24 17:23

    龐皮歐調停「雙亞」戰火 隔日納克地區再爆衝突

    變態男性侵29隻雞致死！法官嘆：無權禁止他飼養動物
    2020/10/24 16:19

    變態男性侵29隻雞致死！法官嘆：無權禁止他飼養動物

    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入
    2020/10/24 18:11

    驚！ 福斯新聞再爆拜登中國投資 點名賀錦麗等大咖涉入

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播