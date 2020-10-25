土耳其總統嗆馬克宏該去看心理醫生 法國怒召回大使抗議

土耳其總統艾多根（左）在公開場合酸法國總統馬克宏（右）該去看心理醫生，法國因此召回大使抗議。（法新社）

2020/10/25 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕法國一名歷史教師帕蒂（Samuel Paty）日前在課堂中分享《查理週刊》對伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，慘遭伊斯蘭教極端主義者在巴黎市郊斬首，法國總統馬克宏下令加強對極端主義的行動，打擊「伊斯蘭分離主義」，引發土耳其不滿，土耳其總統艾多根酸馬克宏該去看心理醫生，法國因此召回大使抗議。

據《路透》報導 ，法國一名歷史教師帕蒂因分享伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫，慘遭激進穆斯林份子斬首，法國政府近日加強對極端主義的行動，當局同日也下令關閉巴黎郊外的清真寺，法國總統馬克宏強調要打擊「伊斯蘭分離主義」。

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土耳其總統艾多根不滿法國舉動，艾多根在公開演說中怒酸馬克宏，稱「這個叫馬克宏的人對伊斯蘭與穆斯林有什麼意見？馬克宏需要接受心理治療」，他補充道：「對於一個不了解信仰自由，且以這種方式對待國家內數百萬名不同信仰人們的元首，我還能說什麼呢？」

此言一出，法國立刻宣布召回駐土耳其大使作為抗議，馬克宏辦公室表示「憤怒與侮辱不是一種方法」。

報導指出，儘管同為北約的一員，法國與土耳其已經在東地中海、敘利亞、利比亞以及亞美尼亞與亞塞拜然衝突等多個議題上出現矛盾，雙邊關係陷入低谷，法國也發現到土耳其沒有在教師斬首案後發來慰問。

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