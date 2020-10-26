剛見過美國務次卿柯拉克 保加利亞總理證實染疫

保加利亞總理巴里索夫（見圖）25日證實確診武漢肺炎，將按照醫生建議留在家裡接受治療。（歐新社）

2020/10/26 00:38

〔國際新聞中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在歐洲持續延燒，匈牙利、希臘和義大利單日染疫人數均創新高。保加利亞總理巴里索夫（Boyko Borissov）25日證實，他的武肺病毒檢測呈陽性，「全身不舒服」，將按照醫生建議留在家裡接受治療。

保國首都索菲亞衛生檢驗機構負責人表示，巴里索夫23日曾和美國國務院負責經濟事務的國務次卿柯拉克（Keith Krach）會面，已將他染疫的檢驗結果通知美國駐索菲亞大使館。保國政府新聞辦公室表示，巴里索夫仍可履行職務，與部會首長維持聯繫。

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61歲的巴里索夫和3名內閣部長在接觸一名武肺病毒檢測呈陽性的副部長後，23日晚間開始自我隔離。在2次病毒檢測結果均為陰性後，衛生當局24日解除對巴里索夫的隔離，但25日的檢測結果仍為陽性。

與其他多個歐盟國家一樣，保加利亞的新增確診病例在過去3週急遽增加。700萬人口的保國25日通報新增1043起確診病例，總感染人數達到3萬7562人，其中1084人死亡。政府下令索菲亞和全國其他城市關閉夜店2週，試圖控制疫情擴散。

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