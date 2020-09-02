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    保加利亞反政府示威升溫 警民大混戰多人被捕

    保加利亞週三爆發大規模示威活動，警民大混戰。（路透）

    保加利亞週三爆發大規模示威活動，警民大混戰。（路透）

    2020-09-02 20:52:42

    〔即時新聞／綜合報導〕保加利亞週三爆發了這兩個月以來最大規模的抗議活動，當地民眾聚集在國會前示威，要求總理博伊科·鮑里索夫（Boyko Borissov）下台。大規模的抗議活動引爆警民衝突，不少保加利亞警員們更慘遭蛋洗。

    《路透》 報導，保加利亞國會此次大會為夏季休會後的第一次大會，國會正在制定鮑里索夫提倡的新憲法，而保加利亞人民則於此時再次走上街頭表達他們的憤怒，抗議者們稱之為「全國大起義」。大規模的抗議活動導致抗議者們與保加利亞警方上演全武行；示威民眾用雞蛋、蘋果與任何隨手可得的垃圾等物品丟向警方，而警員們則用胡椒噴霧還擊，並逮捕數人。

    抗議者們表示，儘管保加利亞已經是歐盟中最貧窮的國家，但鮑里索夫不但沒有改善吏治腐敗的現象，反而還「造福」國內的財團們，讓他們發大財。

    保加利亞總統雷得夫（Rumen Radev）也要求鮑里索夫政府辭職下台，並呼籲其他議員們一同杯葛新憲法案。雷得夫表示，民眾之所以走上街頭並不是因為沒有新憲法，而是因為他們對腐敗失望，對缺乏道德的領導人失望。

    鮑里索夫則表示，倘若國會通過他倡議的新憲法案，那他就願意辭職。但反對黨卻反對這樁政治交易，因為新憲法案一旦通過，鮑里索夫就又能賴在總理的位置上一段時間。

    國際透明組織（Transparency International）指出，2007年加入歐盟的保加利亞，是歐盟內腐敗問題最為嚴重的國家，該國至今仍未有任何一個高級官員因腐敗問題入獄。

    保加利亞警員慘遭蛋洗。（路透）

    保加利亞警員慘遭蛋洗。（路透）

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