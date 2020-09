保加利亞反政府示威升溫 警民大混戰多人被捕

2020-09-02 20:52:42

〔即時新聞/綜合報導〕保加利亞週三爆發了這兩個月以來最大規模的抗議活動,當地民眾聚集在國會前示威,要求總理博伊科·鮑里索夫(Boyko Borissov)下台。大規模的抗議活動引爆警民衝突,不少保加利亞警員們更慘遭蛋洗。

《路透》 報導,保加利亞國會此次大會為夏季休會後的第一次大會,國會正在制定鮑里索夫提倡的新憲法,而保加利亞人民則於此時再次走上街頭表達他們的憤怒,抗議者們稱之為「全國大起義」。大規模的抗議活動導致抗議者們與保加利亞警方上演全武行;示威民眾用雞蛋、蘋果與任何隨手可得的垃圾等物品丟向警方,而警員們則用胡椒噴霧還擊,並逮捕數人。

請繼續往下閱讀...

抗議者們表示,儘管保加利亞已經是歐盟中最貧窮的國家,但鮑里索夫不但沒有改善吏治腐敗的現象,反而還「造福」國內的財團們,讓他們發大財。

保加利亞總統雷得夫(Rumen Radev)也要求鮑里索夫政府辭職下台,並呼籲其他議員們一同杯葛新憲法案。雷得夫表示,民眾之所以走上街頭並不是因為沒有新憲法,而是因為他們對腐敗失望,對缺乏道德的領導人失望。

鮑里索夫則表示,倘若國會通過他倡議的新憲法案,那他就願意辭職。但反對黨卻反對這樁政治交易,因為新憲法案一旦通過,鮑里索夫就又能賴在總理的位置上一段時間。

國際透明組織(Transparency International)指出,2007年加入歐盟的保加利亞,是歐盟內腐敗問題最為嚴重的國家,該國至今仍未有任何一個高級官員因腐敗問題入獄。

The Bulgarian people uprised against the mafia government of #Borissov on the 56th day of the protests in Bulgaria! pic.twitter.com/gxvi7sw76u