為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    封殺拜登電郵門新聞 臉書、推特CEO自願出席聽證會作證

    推特執行長杜錫（左）及臉書執行長札克伯格（右）將赴參議院司法委員會聽證會陳詞。（本報合成）

    推特執行長杜錫（左）及臉書執行長札克伯格（右）將赴參議院司法委員會聽證會陳詞。（本報合成）

    2020/10/24 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美媒日前揭露美國總統參選人拜登（Joe Biden）與其次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」醜聞，相關新聞卻遭臉書、推特封殺。對此，美國參議院司法委員會今日表決通過傳喚臉書執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）、推特執行長杜錫（Jack Dorsey）出席將在11月17日舉行的聽證會，而他們兩人也已表示自願出席作證。

    美媒14日披露美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特在烏克蘭、中國涉貪腐交易，社群平台臉書和推特卻以等候事實查核為由，禁止轉載相關新聞報導，引發美國總統川普及共和黨高層強烈不滿與嚴正抗議。對此，共和黨提出傳喚札克伯格、杜錫出席參議院司法委員會聽證會的要求，而杜錫16日也在推特認錯，表示直接封鎖網址是不對的，已經更新了推特的政策並強制執行以修復此狀況。

    綜合外媒報導，參議院司法委員今天表決通過傳喚2名CEO出席司法委員會聽證會的決議，司委會主席葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，若2位執行長不願自動出席作證的話，司委會可透過傳票確保取得2人的說詞。不過，推特和臉書的發言人先後證實，杜錫和札克伯格已經表明願意出面作證。

    據報導，參議院司法委員會聽證會將於美國時間11月17日星期二舉行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    6名中國人審查臉書內容！紐約郵報爆「修改演算法」內幕
    2020/10/23 18:16

    6名中國人審查臉書內容！紐約郵報爆「修改演算法」內幕
    「電郵門」延燒 白宮幕僚長︰川普政府不排除對推特、臉書興訟
    2020/10/20 16:19

    「電郵門」延燒 白宮幕僚長︰川普政府不排除對推特、臉書興訟

    最後1字頭 「水澍之間」熱銷8成
    拜登團隊成員來自臉書、推特 疑主導封殺醜聞傳播
    2020/10/19 22:57

    拜登團隊成員來自臉書、推特 疑主導封殺醜聞傳播
    承認封殺拜登「電郵門」報導 推特執行長認錯了
    2020/10/17 06:04

    承認封殺拜登「電郵門」報導 推特執行長認錯了

    名人齊居「富邦天空樹」 獨享2千坪私家湖光水色
    封殺拜登「電郵門」報導惹議 國會擬傳喚推特、臉書執行長
    2020/10/16 17:14

    封殺拜登「電郵門」報導惹議 國會擬傳喚推特、臉書執行長
    國際今日熱門
    武漢肺炎》發布禁令卻帶頭違規 捷克衛生部長被嗆下台
    2020/10/23 23:25

    武漢肺炎》發布禁令卻帶頭違規 捷克衛生部長被嗆下台

    美國總統大選前 川普與32國聯合簽署「反墮胎宣言」
    2020/10/23 23:52

    美國總統大選前 川普與32國聯合簽署「反墮胎宣言」

    坐牢也能投票！伊利諾州監獄也成投票所
    2020/10/23 23:45

    坐牢也能投票！伊利諾州監獄也成投票所

    挺台遭中央政府抽銀根 索羅門最大省獲美援7.1億元
    2020/10/24 06:20

    挺台遭中央政府抽銀根 索羅門最大省獲美援7.1億元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播