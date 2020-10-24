封殺拜登電郵門新聞 臉書、推特CEO自願出席聽證會作證

推特執行長杜錫（左）及臉書執行長札克伯格（右）將赴參議院司法委員會聽證會陳詞。（本報合成）

2020/10/24 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕美媒日前揭露美國總統參選人拜登（Joe Biden）與其次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」醜聞，相關新聞卻遭臉書、推特封殺。對此，美國參議院司法委員會今日表決通過傳喚臉書執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）、推特執行長杜錫（Jack Dorsey）出席將在11月17日舉行的聽證會，而他們兩人也已表示自願出席作證。

美媒14日披露美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特在烏克蘭、中國涉貪腐交易，社群平台臉書和推特卻以等候事實查核為由，禁止轉載相關新聞報導，引發美國總統川普及共和黨高層強烈不滿與嚴正抗議。對此，共和黨提出傳喚札克伯格、杜錫出席參議院司法委員會聽證會的要求，而杜錫16日也在推特認錯，表示直接封鎖網址是不對的，已經更新了推特的政策並強制執行以修復此狀況。

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綜合外媒報導，參議院司法委員今天表決通過傳喚2名CEO出席司法委員會聽證會的決議，司委會主席葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，若2位執行長不願自動出席作證的話，司委會可透過傳票確保取得2人的說詞。不過，推特和臉書的發言人先後證實，杜錫和札克伯格已經表明願意出面作證。

據報導，參議院司法委員會聽證會將於美國時間11月17日星期二舉行。

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