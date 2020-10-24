父親和媽媽啪啪啪「馬上風」過世！馬修麥康納自傳直白披露

奧斯卡影帝馬修麥康納（左二）近日出版回憶錄《綠燈》，不僅披露自己過去被性侵的經歷，還在書中直白爆料，他的父親是在和媽媽（右二）滾床單的時候「馬上風」猝逝。（法新社資料照）

2020/10/24 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）近日出版回憶錄《綠燈》，不僅披露自己過去被性侵的經歷，還在書中直白爆料，他的父親是在和媽媽滾床單的時候「馬上風」猝逝。

綜合媒體報導，馬修麥康納在新書中首度公開往事，自揭年輕時期的慘痛經歷，他曾在15和18歲遭到同性性侵害。馬修麥康納還在自傳回憶父親，他指出，有一天接到媽媽打來告知「爸爸過世了」，讓他感到難以置信，崩潰心想「我簡直不敢相信，他是我爸，除了媽媽外，沒人殺得了他」。

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馬修麥康納表示，他爸生前就曾告訴他們兄弟說，「孩子們，如果哪天我走了，應該是跟你們阿媽做愛而死」，結果父親真的在跟媽媽翻雲覆雨的過程中性猝死。

馬修麥康納形容，父母親的愛情「就像太平洋上的暴風」，有時會充滿暴力與激情，但正如他書中所說，這就是他雙親的交流方式。

根據《INSIDER》報導，馬修麥康納今年一月曾表示，他幫喪偶的母親安排與英國影星休葛蘭（Hugh Gran）的父親約會，「他爸91歲，我媽媽88歲，對啊，有何不可？下週他們將會見面，我們可能整晚都看不到他們」。

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