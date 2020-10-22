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    奧斯卡影帝馬修麥康納出自傳 首揭遭性侵經歷

    馬修麥康納近日出版回憶錄。（美聯社）

    馬修麥康納近日出版回憶錄。（美聯社）

    2020/10/22 13:02

    〔即時新聞／綜合報導〕奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）近日出版回憶錄《Greenlights》，書中自揭年輕時遭性侵害的慘痛經歷。

    綜合外媒報導，50歲的馬修麥康納早期以浪漫喜劇作品為人所知，2014年以《藥命俱樂部》勇奪奧斯卡最佳男主角，奠定一線男星地位。鮮為人知的是，他在年輕時遭遇過性侵，「我的第一次性經驗是在被脅迫的情況下發生，那時我15歲」、「我當時很肯定我會因為婚前性行為下地獄。」此外，馬修18歲時曾在廂型車後座被一名男子擊昏並性侵。

    對於這些沉痛過往，馬修寫道「我從未覺得自己是一名受害者，我有很多的證據證明這個世界想要讓我感到開心。」這是馬修首次向公眾揭露上述往事，但他在2006年便參與母校德州大學的性侵防治計畫，幫助學生在夜歸時有專車可搭乘。

    除了演藝事業的成功，馬修麥康納最讓人津津樂道的莫過於美滿家庭，與模特兒妻子卡蜜拉育有3子，他回憶道，當見到卡蜜拉第一眼，就知道對方是自己的真命天女，「自從我們相遇的那晚，我便不想花時間在其他女性身上，除了她，我不想和別的女人上床、生小孩，我們從未質疑過彼此的愛。」

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