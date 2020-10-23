美大選辯論》外媒事實查核 川普、拜登發言內容皆有誤

2020年美國總統競選辯論會22日在田納西州貝爾蒙特大學舉行。（資料照，路透）

2020/10/23 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國總統電視辯論會22日在田納西州貝爾蒙特大學舉行，美國總統川普與民主黨對手拜登在防疫、健保、移民、種族、氣候變遷等議題上交鋒，比起上次混亂的表現，整場辯論明顯較為冷靜，不過雙方在部分事實上均仍有偏見或誤導。

多家外媒針對部分重要事實進行查核，當中有些多次被提到、重要或容易誤解的內容。綜合《BBC》、《CNN》報導，川普在辯論中提到「疫情即將結束」，但事實上美國新增確診病例數、住院人數都還在增加當中，死亡人數也很高，川普說的結束也沒有事實根據。

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新冠病毒肺炎跟蹤計劃（Covid Tracking Project）數據顯示，全美每天約有6萬例新增確診，相較於10月份每日新增確診約5萬人有所增加，自10月份以來，美國住院人數也增加30%以上，截至10月每日死亡人數都還有800人左右。

拜登提到「武漢肺炎疫情在紅州（較支持共和黨）升溫」，暗示感染率上升主要集中在共和黨主導的州，並非完全是事實，無論是藍州、紅州病例數都正在增加。根據《紐約時報》，上週在北達科塔州、南達科塔州、蒙大拿州及威斯康辛州新增確診人數最多；儘管這些州在上次選舉由川普拿下，但北達科塔州、南達科塔州目前州長為共和黨人，蒙大拿州、威斯康辛州長則是民主黨籍。

川普提到「最初估計武漢肺炎的死亡人數是220萬」，《BBC》指出這是誤導。這個數字出自倫敦帝國學院（Imperial College London）今年3月的報告，指的是在「完全沒有緩解措施的情況下」可能出現220萬人死亡，並非預估美國的死亡人數。目前為止美國的武漢肺炎死亡人數約為22萬3千人。

而拜登提到，「到年底前會有另外20萬人死於武漢肺炎」，《CNN》則指缺乏上下脈絡。美國醫學會雜誌（JAMA Internal Medicine）10月份發表的研究，研究人員發現，與過去幾年相比，今年3-7月死亡人數多了22萬5000人，然後該研究預測今年超額死亡將達40萬人，不過這僅僅只是預測，在完善的防疫措施下，預測值也會跟著減少。

而在對外關係的部份，拜登提到「川普讓美國對中貿易赤字增加，而非減少」，這個說法也不完全正確。美國對中貿易逆差在2017年增加，但從2018年美國開始對中國課徵高額關稅後急遽下降。2019年美國對中貿易逆差3080億美元，略低於2016年的3100億美元。美國官方數據顯示，2020年上半年美國對中國商品及服務逆差為130億美元，較2019年同期大降340億美元，也比2018年上半少了530億美元。

在氣候變遷議題上，川普說「我們擁有最乾淨的空氣和最乾淨的水」，《BBC》指出這也不完全正確，過去幾十年來美國空氣品質大幅改善，美國國家環境保護局（EPA）也表示現階段美國空氣品質是有史以來最好的時刻；不過在衛生和飲用水方面，耶魯大學數據則顯示，美國在全球僅排名第26，反而芬蘭、冰島等國排名居前。

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