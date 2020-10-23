美大選辯論》川普拜登守規定 最終辯正常多了

有別兩人9月29日首次電視辯論的大亂鬥，美國總統川普與民主黨對手拜登今天在第二場、也是最後一場辯論回歸正常，依規則交鋒防疫、種族等議題，呈現彼此南轅北轍治國觀點。（毆新社，本報合成）

2020/10/23 13:59

〔中央社〕有別兩人9月29日首次電視辯論的大亂鬥，美國總統川普與民主黨對手拜登今天在第二場、也是最後一場辯論回歸正常，依規則交鋒防疫、種族等議題，呈現彼此南轅北轍治國觀點。

兩人首場電視辯論9月29日陷失控大亂鬥，川普頻頻插話，並與對手拜登互相人身攻擊，鬥嘴不斷，主持人多次試著控制卻徒勞無功，角逐白宮寶座的兩人相互侮辱對方，美國媒體直呼是史上最混亂總統辯論。

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「華爾街日報」報導，今晚的最終辯火藥味遠不比首場，由於這次有切麥的規定，期間彼此鮮少打斷對方、插話。距離11月3日投票日不到兩週，全美已有超過4700萬人完成提前投票，較2016年全部提前投票人數還多1/3。

●切麥讓兩人變乖 談防疫激出最多火花

川普今晚的表現遠比首場沉著，兩人談的政策議題也比首場更多。辯論一開始雙方著重疫情，川普拿自己近期曾染疫的經驗，稱他的政府已拿出嚴格措施拯救美國民眾，也寄望疫苗平息疫情；但川普也改口，稱當初說疫苗能在幾週內上市並非「掛保證」。

川普說：「為了對抗這場來自中國的可怕疾病，我們關掉了世界最大經濟體（美國），我們正步向終點，疫情正在遠離。」他說美國不能一直封閉，反譏對手競選期間一直躲在地下室；拜登今夏大多未現身公開場合，行程遠比川普少。

拜登則批評川普拿不出整體國家防疫對策，在這場已讓全美830萬人染疫、22.2萬人病故的危機裡，還誤導美國民眾對嚴重性的認知，「任何一個需為這麼多人死亡負責者，都不該再當美國總統；我們身處在一個總統到目前都束手無策的險境，毫無全般計畫」。

拜登說：「我們快步入幽暗的嚴冬，他卻拿不出明確計畫因應，然後也根本看不到明年中旬美國大多數人能接種得到疫苗的前景。」他強調自己是要阻絕病毒而非關閉國家，政府應給各級學校與商家更多資源才能確保正常重啟。

● 川普猛攻拜登父子與外國政商關係

參議院共和黨人揭露一篇報告指稱，有兩名歐巴馬時代的官員對韓特任職烏克蘭天然氣公司董事會感到憂心，認為恐涉拜登應利益迴避；不過報告沒發現拜登當初有阻撓查案以護航的證據。川普今天辯論時也不斷點出拜登與家族成員在拜登當副總統時牟取私利，特別拜登兒子韓特（Hunter Biden）在烏克蘭的生意。

拜登回答：「我畢生從沒自外國手中拿過一分錢，所以他只好扯一些蠢話。他根本不想談實質議題，當前的課題非關他的家庭或我的家庭，而是你們大家的家人。」不過川普反譏，若拜登當選，股市肯定要崩盤。

外交政策上，川普為自己與北韓領導人金正恩的往來辯護。兩人在美國健保議題上則南轅北轍，川普稱歐記健保在最高法院之所以面臨挑戰，是因制度本身就爛，還批評拜登有民主黨內進步派的包袱，稱拜登若當選，會被迫採行社會主義化的醫療。

● 交手健保、移民 中國議題幾無篇幅

拜登則說他要推動能與私人保險競爭的大眾選項，而非讓健保普及到所有美國人。

兩人也在移民問題上交鋒。本週一篇報導揭露，美國超過500名非法移民子女被迫與父母分離。

當被問及是否有計畫讓這些兒童與父母團聚時，川普一開始迴避問題，先說他的政府正在想方設法，然後又推稱「很多孩子來的時候就沒有父母啊。他們是透過販毒集團、不法仲介和歹徒進來的」拜登反批川普拿骨肉分離政策來嚇阻非法移民，完全沒有人道觀念。

至於外界關注的中國議題，拜登僅提到他會與盟邦合作施壓中國遵守國際貿易規範，並未多談自己的貿易與中國政策細節；川普則強調自己對中國政策的成就，包括對中國銷美貨品加徵的關稅。

拜登尾聲時批評川普是美國歷來最種族歧視的總統；川普則反嗆，就是因歐巴馬與拜登當年執政做太爛，他才出來選總統。

● 主持人拿捏節奏佳 種族議題提問犀利

川普與拜登今晚各自有所節制，襯托出主持人維爾克（Kristen Welker）此一亮點。身為國家廣播公司（NBC）新聞主持新星的她，開場後嚴格掌握節奏，讓兩人申論、回答遠較首場有秩序得多。

「紐約時報」指出，維爾克是總統辯論史上第二位非裔女主持人，她今晚還直接拿美國非裔族群日常對孩子的耳提面命（The Talk），問兩名總統候選人的想法。美國非裔家庭的雙親每天都會告訴孩子怎麼做，以免在外被警察開槍，是個頗為諷刺卻鮮少在全國辯論會上討論的議題。

拜登說：「我從不需告訴女兒，開車若被警察攔下時務必雙手放在方向盤且別去開旁邊的手套箱，以免被開槍。但非裔雙親無論貧富，都得教導子女走在街上時別穿帽T、被警察攔下時一定言必稱『是，長官』，手也千萬要放在方向盤上。」

「這些事的本質是，美國還存在制度性的種族歧視。」

川普則拿出一貫回應，稱他為非裔做的事比美國歷史上任何一位總統都多。但紐時批評，川普雖聲稱理解非裔雙親的擔憂，但他的政府卻不斷抨擊種族平權運動，也不願直接譴責白人至上主義。

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